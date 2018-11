Sparkasse Hochsauerland: Ein Abend in der Welt der Aktien

Brilon-Totallokal: Fundierte Einblicke in ausgewählte Unternehmen

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 22. November 2018 findet um 19.30 Uhr, das S-INVESTforum in der Sparkasse Hochsauerland statt. Die Aktie steht an diesem Abend im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der SdK Schutzgemeinschaft der Kaptialanleger e. V. werden Informationen zu den Unternehmen Continental AG, Fresenius SE & Co. KGaA und Gesco AG aus erster Hand, d. h. direkt aus Aktien-Unternehmen selbst gegeben. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, persönliche Fragen an die Vertreter der Unternehmen zu stellen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon-Nr. 02961-7930.

Infos zu den Unternehmen und Referenten

Continental AG

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen Umsatz von 44 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 243.000 Mitarbeiter in 60 Ländern.

Klaus Paesler, Manager Investor Relations, wechselte im November 2012 als Manager Investor Relations zur Continental AG in Hannover. Zuvor arbeitete er rund zehn Jahre als Manager Investor Relations für die Hannover Rück SE und die Salzgitter AG sowie fast zwei Jahre als Kapitalmarktberater für die Independent Research GmbH. Klaus Paesler begann seine Laufbahn im Aktienkonsortialgeschäft der NORD/LB, nachdem er zuvor sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität in Hannover als Diplom-Ökonom abgeschlossen hatte.

Fresenius SE & Co. KGaA

Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Trägerschaft von Krankenhäusern. Zudem realisiert Fresenius weltweit Projekte und erbringt Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 33,9 Milliarden Euro. Mehr als 270.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten in etwa 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

Lena Trautmann, Manager Investor Relations, ist seit Juli 2007 bei der Fresenius SE & Co. KGaA. Zuvor arbeitete sie bei der Beteiligungsgesellschaft Augusta Technologie AG in Frankfurt, zuletzt als Leiterin Investor Relations. Ihre berufliche Laufbahn startete sie in der Kommunikationsberatung nach dem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft an der accadis Hochschule Bad Homburg und der University of Northumbria at Newcastle.

Michael Otto, Senior Manager Investor Relations, ist seit Januar 2016 bei der Fresenius SE & Co. KGaA. Zuvor arbeitete er drei Jahre als Manager Investor Relations bei der Celesio AG, einem integrierten Dienstleister für den Groß- und Einzelhandel im Gesundheitssektor. Sein Berufsweg begann 2007 nach dem Abschluss des BWL-Studiums als Diplom-Kaufmann an der Handelshochschule Leipzig in einer Kommunikationsagentur in Hamburg.

Gesco AG

GESCO ist eine Industriegruppe mit markt- und technologie­führenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesund­heits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Die Unternehmen agieren operativ unabhängig unter dem Dach der GESCO AG als Holdinggesellschaft. GESCO strebt nach internem Wachstum auf Basis des bestehenden Portfolios sowie nach externem Wachstum durch die Akquisition weiterer mittelständischer Industrieunternehmen. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des technologiegetriebenen deutschen Mittelstands.

Oliver Vollbrecht, Leiter Investor Relations, verfügt über langjährige Erfahrung in Finanzkommunikation und Unternehmenskommunikation. Seit dem 1. Januar 2000 leitet er Investor Relations und Public Relations der GESCO AG. Zuvor war er bei verschiedenen börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmen tätig. Er engagiert sich auch beim Deutschen Investor Relations Verband (DIRK) und beim Deutschen Aktieninstitut (DAI) für die Aktienkultur und insbesondere für den Dialog mit Privatanlegern.

