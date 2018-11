Brilon-Totallokal: Die Studienreise der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg führte in diesem Herbst nach China; ein faszinierendes Land der Gegensätze mit Tradition und Moderne, Vergangenheit und Gegenwart.

brilon-totallokal: Die Rundreise ins Reich der Mitte hat alle Mitreisenden begeistert.Im kaiserlichen Peking mit den historischen Bauwerken „Verbotene Stadt“, Himmelstempel, Sommerpalast und den Platz des Himmlischen Friedens sowie eine Wanderung über die Große Mauer begann die Rundreise. Mit dem Zug ging es weiter nach Xi’an, wo die Tonkriegerarmee mit den über 7.000 lebensgroßen Figuren über die letzte Ruhe des ersten Kaisers von China wachen. Auch die Altstadt mit der 600 Jahre alten Stadtmauer und die Große Wildganspagode wurden besucht. Im malerischen Guilin und auf dem Li-Fluss genossen die Teilnehmer bei herrlichem Sonnenschein die charakteristischen Kegelberge auf dem Weg nach Yangshuo.

Dort unternahm die Reisegruppe eine Fahrradtour in die unvergessliche Karstlandschaft; ein Spaziergang in die Berge und ein Besuch in alte Dörfer der Umgebung, in denen sich das Leben seit Jahrhunderten kaum verändert hat, wurden persönliche Erlebnisse gesammelt. Dazu gehörte auch ein Besuch bei einer Familie. In Hangzhou bestieg man ein Boot, um über den legendären Westsee mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu starten.

Anschließend wurde eine Teeplantage mit Teezeremonie unternommen, sowie die angrenzenden Teeplantagen besichtigt. In der uralten Apotheke in der Altstadt wurde die traditionelle traditionelle chinesische Medizin erklärt und anschaulich begutachtet. Mit dem chinesischen ICE wurde die Mega-Stadt Shanghai erreicht. Ein Spaziergang am Tag und am Abend an der Uferpromenade mit den prächtigen Kolonialbauten sowie den unvergleichlichen Blick auf die moderne Skyline im hochmodernen Stadtteil Pudong war eine Augenweide. Ein Rundgang durch die Altstadt und den Yu-Garten rundeten die Besichtigung ab. Eine Besuch in einem Wasserdorf mit Bootsfahrt durch die Kanäle stand ebenfalls im Programmplan.

Zusätzliche Shows am Abend wie eine Aufführung der Shaolin-Mönche, eine Artistik-Darbietung und eine grandiose Aufführung am und auf dem Li-Fluss mit über 800 Schauspielern bleibt ebenfalls unvergessen.

Die nächste Fernstudienreise führt im Herbst 2019 nach Brasilien und zu den Iguacu-Wasserfällen. Dazu können Einzelprospekte bei der VHS angefordert werden.

