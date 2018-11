Adventliches Miteinander auf dem Briloner Weihnachtsmarkt

Brilon-Totallokal: Aktionen für den guten Zweck – Sparkasse fördert heimische Künstler

brilon-totallokal: Wenn Brilons historischer Stadtkern vom 29. November bis zum 2. Dezember in festlichem Lichterglanz funkelt, appetitliche Aromen in der Winterluft liegen und Musik erklingt, steht auch der soziale Gedanke im Fokus. Seit jeher engagieren sich Bürger, Vereine und Institutionen beim Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland.

Liebevoll hat die Schülerfirma der Briloner Förderschule Roman-Herzog-Schule gebastelt und gewerkelt. Die gut gelungenen Resultate verkaufen die „Pfefferschoten“ am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt. Tags darauf offeriert die Oberstufe des Gymnasiums Petrinum ihre selbstgemachten Produkte.

Goldene Sterne-Ballons und andere weihnachtliche Motiv-Ballons können Gäste in der „Sparkassenhütte“ erwerben. Den Erlös spendet die Sparkasse Hochsauerland komplett der Aktion „Lichtblicke“ für in Not geratene Kinder, Jugendliche und deren Familien in NRW.

Ein Fest für Leseratten ist der Bücherbasar des Fördervereins InnerWheel Brilon-Marsberg, der zahlreiche soziale Projekte unterstützt. Die Damen haben eine riesige Auswahl an Lesestoff zusammengetragen und bieten ihre Schätze im ersten Obergeschoss der Sparkasse an. Die gebrauchten Bücher sind echte Schnäppchen, da sie einen Querschnitt aktueller Literatur repräsentieren. In der Lese-Ecke können Besucher in Ruhe schmökern. Der Gewinn des Basars ist für wohltätige Zwecke vorgesehen.

Gedacht ist der Weihnachtsmarkt auch als Präsentationsplattform für junge Talente, Chöre und Musikgruppen. So zum Beispiel für die Briloner Punk’n’Roller Rustikarl, die am Eröffnungsabend frische Songs aus ihrem Debüt-Album „Therapie“ vor großem Publikum spielen. Kinder der Briloner Kindergärten stehen auf der Bühne, und viele Ensembles aus der Region geben sich die Ehre.

Mit seinen vielfältigen Aktionen, dem breiten musikalischen Spektrum und den schön geschmückten Ständen mit Waren aus der Region unterstreicht der Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland die Bedeutung Brilons als attraktive Einkaufsstadt. Dem Kreditinstitut als Veranstalter liegt am Herzen, die lokale Wirtschaft zu fördern. Unterstützung leistet dabei die Stadt Brilon. So stammt die gesamte Weihnachtsbaumdekoration aus städtischen Wäldern.

Öffnungszeiten

Donnerstag: 16.00 bis 22.00 Uhr

Freitag: 15.00 bis 23.00 Uhr

Samstag: 11.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag: 12.00 bis 18.00 Uhr

Programm

Donnerstag, 29. November

16 Uhr Blechbläser-Quartett des Blasorchesters Brilon und Eröffnung durch Sparkassendirektor Peter Wagner und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

16.15 Uhr Die JoJos – Kinderweihnachtsshow zusammen mit der DRK-Kita Brilon

17.15 Uhr Just for Joy – Frauenchor Brilon

18 Uhr Bläserkreis Gymnasium Petrinum

19 Uhr RUSTIKARL – Punk’n’Roll

20 Uhr DJ-Christmas-Mix by Henning & BlackSmith

Freitag, 30. November

15 Uhr Heiner Rusche mit den Kindern der Kigas St. Elisabeth, St. Maria im Eichholz und St. Petrus & Andreas

16 Uhr Neue Chorwerkstatt

17.30 Uhr BigBand Gymnasium Petrinum und Junior-Big-Band

19.30 Uhr The Rebel Tell Band – Schlagerbilly

Samstag, 1. Dezember

Verkauf von Selbstgemachtem der Roman-Herzog-Schule

11 Uhr Schlemmern, Stöbern und Genießen

14 Uhr Lama-Wanderung für Kinder

15 Uhr Chöre des Gymnasiums Petrinum

16 Uhr Altenbürener Sängerfreunde 1979

17 Uhr BBB – Breylske Big Band – Swinging Christmas

19.30 Uhr Deejay Plus – DJ trifft Livemusiker

Sonntag, 2. Dezember

Verkauf von Selbstgemachtem der Oberstufe des Gymnasiums Petrinum

12 Uhr Quinty Brass aus Olsberg

13 Uhr Abgestimmt – Vokalensemble aus Olsberg

14 Uhr FeinChord trifft MGVchen

15.30 Uhr &Band – zwei Musiker, zwei Instrumente

Quelle: Susanne Schulten, REDAKTIONSBÜRO

