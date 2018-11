Brilon bewegt: mit dem „Brilon Ticket“ ab 2019 unterwegs

Brilon-Totallokal: Neues Mobilitätsangebot für Brilons Bürgerinnen und Bürger

brilon-totallokal: Am 09. November präsentierten die Stadt Brilon mit Dr. Christof Bartsch und Frau Elena Albracht mit ihren Kooperationspartnern Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH und der DB Westfalenbus das neue, ab 01. Januar 2019 geltende Mobilitätsangebot für den Bereich der Stadt Brilon und ihren Dörfern. Dieses Angebot ist erst einmal auf zwölf Monat befristet. Eine dauerhafte Einführung ist möglich.

Exklusives Angebot für Brilonerinnen und Briloner

Im Oktober und November hat bzw. führt die RLG eine Fahrgasterhebung in Form einer Befragung durch. In dieser Befragung werden die Fahrtgründe und –strecken erfragt. Im Herbst 2019 wird eine erneute Befragung durchgeführt um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu ermöglichen. Unter anderem wird dieser Vergleich für die Entscheidung zur Weiterführung des „Brilon-Ticket“ herangezogen. Er dient auch dazu eine Entscheidungshilfe zur Einführung eines solchen Tickets in anderen Städten zu sein.

Das „Brilon Ticket“ hat Gültigkeit ab dem 01. Januar 2019 auf allen Strecken die von der RLG und der DB Westfalenbus im Bereich der Stadt Brilon und den 16 Dörfern befahren werden. Das „Brilon Ticket“ ist ein MonatsAbo welches jeden Monat kündbar ist. Der Preis beträgt 30,00 Euro pro Monat und Person. Das „Brilon Ticket“ ist nicht übertragbar. Ein Monatsticket der Preisstufe 2M (entspricht dem Stadtbezirk Brilon einschließlich der Dörfer) kostet nach jetzigem Stand 94,90 Euro. Da mit diesem MonatsAbo Preis eine Kostendeckung nicht erreichbar ist, hat der Rat der Stadt Brilon zugestimmt die Differenzkosten für das Probejahr zu übernehmen und hat daher in den Haushalt 2019 hierzu 50.000 Euro eingestellt. Mit diesem MonatsAbo ist quasi ein Gemeinschaftstarif erstellt worden, der darüber hinaus weitere Zusatznutzen beinhaltet, wie z. B. Anschluss Tickets für Fahrten außerhalb des Stadtgebietes. Diese können teilweise direkt im Bus oder am Automaten der DB erworben werden. So kostet eine einfache Fahrt nach Paderborn 5,00 Euro, nach Willingen 3,40 Euro nach Münster 15,60 Euro und nach Dortmund 12,30 Euro. Ein weiterer Zusatznutzen besteht darin, das montags bis freitags ab 19:00 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen ganztägig eine weitere Person ab 15 Jahre und/oder bis zu drei Kinder bis 15 Jahre unentgeltlich mitgenommen werden können.

Warum jetzt dieses „Brilon Ticket“?

Anlass der Einführung des „Brilon Ticket“ war der unaufhaltsame Verlust der Infrastruktur in den Ortsteilen. Arztpraxen, Einzelhandel und Banken können ihre Standorte nicht mehr aufrechterhalten. Mit dem preisgünstigen Mobilitätsangebot möchte die Stadt Brilon jedoch das Problem kompensieren und damit auch das ÖPNV-Angebot absichern. Ein weiterer Zusatzeffekt kann die Entspannung der Parksituation in der Innenstadt sein.

Der Erwerb des „Brilon Ticket“ ist ausschließlich über Frau Elena Albracht bei der Stadtverwaltung im Rathaus möglich. Sie ist persönlich zu erreichen im Zimmer 025 des Rathauses. Per E-Mail: BrilonTicket@brilon.de, telefonisch 02961 794102 oder per Fax 02961 79419102. DerErwerb der Tickets ist ab sofort möglich.

BU.: Präsentation des Aktionsplakates „Brilon Ticket“ durch die Kooperationspartner. v. L. Torsten Schreckenberg Westfalenbus/DB, Hauke Möller RLG, Elena Albracht Stadt Brilon, Alexandra Schäfer RLG und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch Statd Brilon.

Quelle: Peter Kasper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon