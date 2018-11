Ehrungen mit Funkenmariechen im 50. Jubiläumsjahr

Brilon-Totallokal: Die Caritas-Werkstätten feierten ihr St. Martinsfest

brilon-totallokal: Die Behindertenhilfe des Caritasverbandes Brilon feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Ein Ereignis, das auf dem traditionellen Patronatsfest der Caritas-Werkstätten St. Martin am Freitag in der Briloner Schützenhalle mit 950 Gästen würdig aufgegriffen wurde. Gewürdigt wurden die langjährig Beschäftigten der Caritas-Werkstätten und ebenso die hauptamtlichen Mitarbeitenden. „Ihr Engagement ist die wesentliche Grundlage für die Erfolgsgeschichte von 50 Jahren Behindertenhilfe unseres Verbandes“, betonte Vorstand Heinz-Georg Eirund.

Während der St. Martinsfeier blickten Zeitzeugen aus unterschiedlichen Perspektiven auf das halbe Jahrhundert Caritas-Arbeit. So berichtete Josef Hesse, der bereits ab 1968 im Caritas-Vorstand war, an die ersten Stationen der Behindertenhilfe. Dazu gehörten die Schule in Esshoff als erste Tagesförderstätte und auch die Schützenhalle in Rösenbeck.“ Auch Christian Ricken, Bewohner des St. Elisabethhaus der ersten Stunde in 2005, und seine Mutter Mechthild Ricken erinnerten sich zurück: an den Auszug des Sohnes aus dem Elternhaus, an gemeinsame Bildungsfreizeiten und Auslandsreisen mit der Caritas. „Wir waren zusammen in Tours und haben dort das Grab des Heiligen Martins besucht“, erzählte Christian Ricken: „Und auch da haben wir das St. Martinslied gesungen.“

Das Martinslied wurde am Freitag auch in der Briloner Schützenhalle angestimmt und ebenso – mit einem kleinen Vorsprung zum offiziellen Start der fünften Jahreszeit – Helau und Alaaf-Rufe. Für die Caritasfamilie wurde die Karnevalszeit bereits mit der Proklamation des neuen Prinzenpaares der Wohnhäuser, Raimund Littmann und Beate Klauke, eröffnet. Funkenmariechen Paula Kemmerling aus Thülen führte den Elferrat an und begeisterte mit ihrem Soloauftritt zum Sessionsstart.

Ein schönes Fest mit würdigem Rahmen und herzlichen Gratulationen erlebten auch die langjährigen Beschäftigten der sechs Caritas-Werkstätten mit Standorten in Brilon, Marsberg und Winterberg, die auf der St. Martinsfeier für ihr Engagement, das zum Teil 40 Jahre lang währt, geehrt wurden. Zu den Jubilaren gehören:

10-jähriges Arbeitsjubiläum

Andre Althaus, Sarah Caroline Ante, Sebastian Emde, Guiseppe Ferreri, Klaus Gessner, Natalie Hess, Marcel Imlau, Patrick Imlau, Jonas Kaiser, Verena Klimek, Ute König, Rebecca Kretzing, Waleri Kreuzer, Heinrich Lindt, Sidika Maldan, Carsten Mänz, Carmen Middelmann, Shpetime Morina, Claudia Mühlhause, Lars Otto, Christopher Pfennig, Rovenna Rau, Sarah Rhodgess, Guido Schmidt, Renate Spinner, Matthias Voßloh, Dirk Wallmeier, Marc Wunsch

20-jähriges Arbeitsjubiläum

Steffen Ackermann, Christian Ester, Antonius Gronau, Dirk Henke, Kurt Hoog, Michael Ipek, Johannes Kontarsky, Marina Lüning, Christoph Ramspott, Manuel Rogoll, Jörn Runge, Markus Scherl, Renate Schnupf, Annette Tzieply

25-jähriges Arbeitsjubiläum

Matthias Benteler, Bianca Binder, Udo Binder, Nicole Brintrup, Annette Fischbach, Thomas Fobbe, Claudia Freimark, Detlef Hähnel, Erich Hoffmann, Christiane Meier, Monika Meyer, Bernward Moers, Helmut Ohsa, Anja Pachmann, Fatma Payat, Peter Reda, Norbert Rohde, Martin Stoiber, Hildegard Woloszyn

30-jähriges Arbeitsjubiläum

Marielies Becker, Christian Gottesleben, Manuela Meise, Uwe-Peter Simon, Dirk Ulbrich

40-jähriges Arbeitsjubiläum

Hans-Gerd Bathen, Friedrich Clement, Gerhard Frigger, Fredi Mückstein, Sigrid Schmitte, Gerlinde Weber

BU.:Vorfreude auf Karneval: Auf der St. Martinsfeier der Caritas-Werkstätten in der Briloner Schützenhalle führte Funkenmariechen Paula Kemmerling den Elferrat an, um das neue Prinzenpaar zu proklamieren.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

