Erstes Treffen der Briloner Sternsinger am 27. November

brilon-totallokal: In der Briloner Kernstadt bringen die Sternsinger am 6. Januar den Segen zu den Menschen und sammeln für notleidende Kinder. Alle interessierten Kinder und Jugendlichen sind herzlich zum ersten Informationstreffen am Dienstag, 27. November um 17.00 Uhr in das Jugendzentrum Alfred-Delp-Haus (Niedere Mauer 23) eingeladen.

Die Teilnahme empfiehlt sich besonders für alle Neueinsteiger, ist aber natürlich nicht verpflichtend. Bei der letzten Aktion waren alleine in der Kernstadt rund 150 Sternsinger unterwegs. Das Vorbereitungsteam freut sich auch dieses Mal auf viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Anmeldungen liegen ab sofort in den Schulen, Kirchen und im Pfarrbüro aus.

BU.: „Segen bringen, Segen sein“- Unter diesem Motto sind die Sternsinger zu Beginn des neuen Jahres unterwegs.

