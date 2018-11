Herbstgeneralversammlung Schützenbruderschaft St. Sebastian Bigge

Brilon-Totallokal: Über 130 Mitglieder konnte Major Dominik Flügge am Samstag, 27. Oktober 2018 in der Bigger Längshalle begrüßen, die alle gespannt auf die Vorstellung der neuen Theke warteten

brilon-totallokal: Unter großem Beifall der Mitglieder wurde der Vorhang geöffnet und die neue Theke in Betrieb genommen. Zuvor weihte Präses Richard Steilmann das neue Schmuckstück der Längshalle ein. Direkt nach dem Bigger Schützenfest wurde mit dem Abriss der alten Theke begonnen. Einem Tipp von Karl-Heinz Maiworm war es zu verdanken, dass der Verein sehr günstig an sechs Thekenelemente aus einem Hotelumbau gelangen konnte. Bei ihm bedankte sich Major Dominik Flügge ganz besonders für seine Unterstützung. Die Thekenelemente wurden bereits im Januar in Velbert abgebaut und zwischengelagert. Wie sich beim Abriss der Theke herausstellte, waren die Fliesen, die ebenfalls entfernt werden mussten, allesamt in Beton gelegt. Das erschwerte die Arbeiten und es musste schweres Gerät eingesetzt werden. Insgesamt kamen so ca. 20 Tonnen Bauschutt und Sperrmüll zusammen, die entsorgt werden mussten. Mitte August konnte dann mit dem Neuaufbau der Theke begonnen werden. Neben den beauftragten Fachfirmen kamen über 1.320 Stunden Eigenleistung von 44 Helfern zusammen. Major Dominik Flügge bedankt sich bei allen Helfern und Firmen, die dazu beigetragen haben, dieses Mammut-Projekt zu stemmen.

Das vergangene Schützenfest ließ Major Dominik Flügge in seinem Bericht Revue passieren. Harsche Kritik gab es Schützenfest Samstag als der Festzug nicht, wie gewohnt, unter die Stange zog, sondern direkt in die Schützenhalle. Da für den Festzug ein spezieller „Ausgehvogel“ gebaut wurde, entfiel das Aufsetzen des Vogels. Im nächsten Jahr soll der Punkt wieder mit aufgenommen werden. Ansonsten konnte auf ein erfolgreiches Schützenfest mit bestem Bigger Wetter und zwei spannenden Vogelschießen zurückgeblickt werden.

Zum Zeitpunkt der Versammlung konnte Geschäftsführer Edgar Stuhldreher nur einen negativen Kassenbericht zum Schützenfest vorlegen. Das lag daran, dass noch eine größere Summe vom Festwirt ausstand. Am Dienstag nach der Versammlung wurde der offene Posten beglichen und somit konnte das Schützenfest mit einem ordentlichen Gewinn abgeschlossen werden.

In der Frühjahrsgeneralversammlung wurde bereits die Auflösung der Sterbekasse beschlossen, jetzt musste noch geklärt werden, was mit dem Geld geschehen soll. Ein Gremium wurde in der letzten Generalversammlung gegründet, um eine Lösung zur Abwicklung der Sterbekasse zu erarbeiten. Der Versammlung wurde vorgeschlagen, den Bestand zum Jahresende anhand der Beitragsjahre auszuzahlen. Jedes Mitglied der Sterbekasse bekommt dazu im Januar ein Schreiben, aus dem der Betrag hervorgeht, der ihm zusteht. Dann kann das Mitglied entscheiden, ob es das Geld ausbezahlt bekommen möchte, oder ob der Betrag dem Verein gespendet werden soll. Einen Teil der Spenden will der Verein dem Kindergarten St. Martin Bigge zukommen lassen. Die 80 anwesenden Mitglieder der Sterbekasse stimmten einstimmig für den Vorschlag.

Ein wichtiger Punkt in der Herbstgeneralversammlung ist die traditionelle Begrüßung der neuen Mitglieder. In diesem Jahr traten 32 neue Schützen der Bruderschaft bei. Der Verein hat somit insgesamt 1.106 Mitglieder. Acht neue Mitglieder konnte Major Dominik Flügge persönlich mit einem frisch gezapften Bier vor der neuen Theke begrüßen.

Quelle: Björn Stuhldreher

