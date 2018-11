Brilon-Totallokal: Ausstellung von Klaus-Dieter Zech in der Volksbank Brilon

brilon-totallokal: Am Treppenaufgang zur Empore in der Briloner Volksbank empfängt den Besucher ein farbenfrohes Bild, das die nötige Einstimmung auf die am 9.11.2018 eröffnete Gemäldeausstellung „Chromatisch“ von Klaus-Dieter Zech bietet.

Klaus-Dieter Zech

Der Künstler wurde in Bielefeld geboren, wo er auch die Kunstschule besuchte und bei Wilhelm Rixe Malerei studierte. Vom Bodensee kommend fing er 1996 als Dozent für die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg an. Diese Malkurse erfreuen sich nach über 20 Jahren immer noch großer Beliebtheit.

Ausstellung „Chromatisch“

28 Exponate von Klaus-Dieter Zech sind bis Ende Januar 2019 auf der Galerie der Volksbank in Brilon zu bewundern. Die Themen reichen dabei von Landschaften über figürliche Darstellungen bis zu freien abstrakten Farbkompositionen mit starken Kontrasten. Hervorstechend ist die Farbintensität seiner Bilder, die eine tiefe, lebensbejahende Frische ausstrahlen. Bezeichnend dafür ist der Titel der Ausstellung: “Chromatisch“. Das Wort »chromatisch« stammt aus dem Griechischen und bedeutet »bunt«. Gemälde wie beispielsweise „Magie der Farben“, „Farbvergnügen“, „Rapsfelder“, „Vase avec Fleures“ und „Gelbe und blaue Iris“ ziehen mit ihrer lebendigen Farbigkeit die Kunstinteressierten in ihren Bann. Bei dem Gemälde „Summertime“ zum Beispiel, das sich durch leuchtendes Gelb auszeichnet, spürt man förmlich die Leichtigkeit des Sommers und die „Blaue Landschaft“ mit ihren „kalten“ Farben zeigt eindrucksvoll ein winterliches Szenario. Das persönliche Lieblingsbild von Klaus-Dieter Zech ist „Max und Moritz“, bei dem auch Spiegelscherben und Swarovski Steine Anwendung fanden. Seine meisten Werke sind in Öl auf Leinwand angefertigt, gemalt oder gespachtelt, was den Bildern ein teils reliefartiges Erscheinungsbild verleiht.

Der Künstler bezeichnet sich selbst als „Stimmungsmaler“. „Der Tag muss schon gut gelaufen sein, um malen zu können und dann brauche ich dazu auch die nötige Ruhe“, konkretisierte Klaus-Dieter Zech. Viele Inspirationen für seine Bilder holt er sich auf seinen zahlreichen Reisen. Informationen zu dem Künstler kann man sich unter www.zech.artists.de einholen. Außerdem sind Kontaktdaten unter seinem in der Ausstellung befindlichen Porträtbild vermerkt. Seine Gemälde sind zu moderaten Preisen erhältlich.

Quelle: Ursula Schilling

