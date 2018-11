Prinz Timo I. regiert in Olsberg

Brilon-Totallokal: Am vergangenen Samstag feierten die Olsberger Karnevalisten den Auftakt in die 5. Jahreszeit

brilon-totallokal: Olsberg. In ausgelassener Runde und im Rahmens eins Mitsingkonzertes von Sandra Körner, die „kölsche“ Lieder im Gasthof Kropff zum Besten gab, proklamierte die Närrische Olsberger Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß 2005 e.V. das neue Prinzenpaar 2019.

Timo I. (Gerke) schwingt nun das Narrenzepter und ist dabei in bester Gesellschaft. Sein Vater Matthias feiert im nächsten Jahr sein 25. Prinzenjubiläum. Prinz Timo (19) macht eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann bei der Firma SiT Olsberg und wird durch seine Prinzessin Alina Kneer unterstützt. Die Große NOK Prunksitzung findet am 02. März 2019 in der Konzerthalle Olsberg statt.

Quelle: Jörg Stahlschmidt, 1.Vorsitzender NOK Blau-Weiß 2005 e.V.

