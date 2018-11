Turnwettkampf vom vergangenen Samstag

Brilon-Totallokal: Kindermannschaftswettkämpfe und Jahrgangseinzelmeisterschaften vom 1. und 2. Bezirk im Sauerländer Turngau

brilon-totallokal: Am Samstag dem 10. November 2018 trafen sich die Turner(-innen) in der Ballspielhalle in Olsberg aus den Vereinen TV Brilon, TuS Sundern, TV Jahn Fröndenberg, TuS Belecke und dem TSV Bigge Olsberg. 80 Mädchen und 7 Jungen waren gemeldet, um die beste Mannschaft, die beste Einzelturnerin und den besten Einzelturner in den Jahrgängen zu ermitteln. Die Turnerinnen vom TSV Bigge Olsberg zeigten überragende Leistungen. 7 erste Plätze wurden gewonnen, 4-mal Platz 2 und 6-mal Platz 3. Die Präsenz in den Jahrgängen spiegelte sich dann auch bei der Mannschaftswertung wieder.

Im am stärksten besetzten Jahrgang Juti F 2009 und jünger waren 7 Mannschaften am Start. Den ersten und zweiten Platz gewannen die Turnerinnen vom TSV Bigge Olsberg.

Im Jahrgang Juti D 2005/6 waren 5 Mannschaften gemeldet. Auch in dieser Altersklasse gewann der TSV Bigge Olsberg den 1. und 2. Platz mit einem Riesenvorsprung vor dem 3. Platzierten.

Die Mannschaft Juti E, Jahrgang 2007/8 verlor knapp gegen Belecke und wurde belegte den 2. Platz.

Zusammengefasst: 2 erste Plätze und 3 zweite Plätze gewann der TSV Bigge Olsberg in der Mannschaftswertung.

In der Einzelwertung gewannen im Jg. 2005 Sina Stanke, Liv Hagen, Jg. 2006, mit der höchsten Tagespunktzahl, Sina Niggemann, Jg. 2008, Luisa Potthoff, Jg. 2009, Nora Hartmann und Jette Scheer, Jg. 2010, waren punktgleich beide Platz 1 und Joane Wetzel, Jg. 2011.

Plätze gewannen Emily Friesen, Jg. 05, Lorina Schmidtke, Jg. 2006, Nora Hüske, Jg. 2007, und Laura Normann, Jg. 2008. Plätze gewannen Lou Ann Scharfenbaum, Jg. 2005, Sarah Normann, Jg. 2006, Alina Diel, Jg. 2007, Aimee Wetzel, Jg. 2008, Linnea Röös, Jg. 2010, und Ida Regeniter, Jg. 2011.

Quelle: Barbara Richter, Vorsitzende der Turnabteilung im TSV Bigge-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon