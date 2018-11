Blues Harp/Mundharmonika

Brilon-Totallokal: Einsteiger-Workshop bei der VHS Brilon

brilon-totallokal: Die Mundharmonika ist ein preiswertes Instrument, einfach in der Hosentasche zu transportieren und leicht zu erlernen. Eigentlich das ideale Instrument für alle, die einen unproblematischen Einstieg in die Welt der Musik und des eigenen Musizierens suchen – Ohne Notenkenntnisse und mit viel Spaß in allen Musikstilrichtungen. Die Teilnehmenden lernen in diesem Schnupper-Workshop Basis- und rhythmisches Grundlagenwissen, damit sie anschließend einfache Volkslieder und Blues-Melodien begleiten können.

Der Workshop findet am Sonntag, den 2. Dezember, von 11:00 bis 15:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

