„Das hässliche Entlein“ zu Gast in Brilon

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 12. Dezember 2018 macht sich „das hässliche Entlein“ auf den Weg nach Brilon. Das gleichnamige Theaterstück mit Puppen zeigt das Kultur-Team der BWT mit freundlicher Unterstützung durch das Kultursekretariat NRW in Gütersloh um 15.00 Uhr in der Aula des Schulzentrums Brilon.

Im Andersen-Märchen macht sich das „hässliche Entlein“ auf den Weg in die Welt, auf der Suche nach Zugehörigkeit und Freundschaft. Am liebsten würde es hoch in den Himmel hinauf steigen und zwischen den Wolken herum fliegen. Oder ganz tief ins Wasser hinunter tauchen, bis auf den Grund. Doch da ist niemand, der seine Begeisterung teilt. Immer wieder muss es erfahren, verkehrt und hässlich zu sein. Schließlich glaubt es daran. Entmutigt legt es sich in den Schnee und wartet auf sein Ende. Doch dann kommt jemand, der die Sache ganz anders sieht. Ein echtes Roadmovie, das zeigt, wie verheerend Vorurteile sein können. Aktuell, zum Mitfühlen und Nachdenken für Kinder ab 5 Jahren.

Der Eintritt beträgt 4,- € pro Person. Kinder im KNAX-Club bekommen 1,- € Ermäßigung. Nähere In-formationen gibt es bei BWT-Brilon Kultour unter 02961-969950.

