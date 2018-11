Bilder: Herbst in Brilon

Brilon-Totallokal: (Hier zu den Bildern) Bunt an den Bäumen oder raschelnd unter den Füßen…

brilon-totallokal: (Hier zu den Bildern) So schön ist der Herbst. In dieser Jahreszeit, erleben wir die Freude an unserer bunten Landschaft. Rot, gelb, grün, blau und braun die beeindruckenden Farben sind einfach nur fantastisch. Die Natur liefert den idealen Rahmen zum Wandern, Rad fahren und lange Spaziergänge.

Quelle: Brilon-Totallokal / Fotos: Ulrich Trommer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon