Hilfe durch Dich: Kino für den guten Zweck

Brilon-Totallokal: 1925,73 Euro an das Kinderhospiz Balthasar gespendet

brilon-totallokal: Brilon / Hallenberg / Olpe. Im September hatte der Caritasverband Brilon in Kooperation mit der Sparkasse Hochsauerland zu einem Kino-Erlebnis der Extra-Klasse eingeladen: „Dieses bescheuerte Herz“ wurde auf der Freilichtbühne in Hallenberg gezeigt, und zwar umsonst und draußen und erstmalig. Eingebettet war die Aktion in die aktuell laufende Caritas-Mitgliederkampagne „Hilfe durch Dich ist gleich Herz zum Quadrat“.

Über 550 Besucher waren beim ersten Open Air Kino auf der Freilichtbühne dabei und die Premiere hatte ganz offensichtlich gefallen, denn mit großzügigen Gaben wurde der Spendenaufruf des Kinoabends für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe quittiert. Mit exakt 1.925 Euro und 73 Cent wurde das rote Spendenschwein gefüttert. Die Summe überreichten jetzt die Caritas-Koordinatoren Alice Lessing und Uli Schilling mit Andreas Mause, Filialleiter Hallenberg Sparkasse Hochsauerland, an die Mitarbeiterinnen Martha Lehmann und Lisa-Marie Vetter vom Kinderhospiz Hallenberg. „Dankeschön“, sagten sie: „Durch dieses Geld können wir Angebote wie Klinikclowns oder Musiktherapie unterstützen.“

BildFreude weitergeben. Die Caritas-Koordinatoren Alice Lessing und Uli Schilling (außen) überreichten mit Andreas Mause (Sparkasse Hochsauerland) 1925,73 Euro an Marta Lehmann (l.) und Lisa-Marie Vetter vom Kinderhospiz Olpe. Quelle: Caritas Brilon / Sandra Wamers

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon