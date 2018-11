„Weißbrotmusik“ im Bürgerzentrum

Brilon-Totallokal: Junges Theater auf der Suche nach Orientierung

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 21. November 2018 lädt das Team der BWT Brilon-Kultour um 10.00 Uhr zum Jugendtheater in das Bürgerzentrum Kolpinghaus ein. Mit freundlicher Unterstützung und dank der Förderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh wird das Stück „Weißbrotmusik“ gezeigt. Aron, Nurit und Sedat sind in Deutschland aufgewachsen, aber heimisch fühlen sie sich hier nicht. Zwischen Freundschaft und Verrat, zwischen Vaterland und Mutterliebe, zwischen Herkunft und Zukunft sitzen sie zwischen allen Stühlen, ringen um Orientierung und Perspektive.

Sie zeigen sich cool und komisch, ziehen gerne einen durch, sind nicht immer gut drauf und gehen oft an ihre Grenzen. Bis plötzlich der sehr dünne Faden reißt. Autorin Salzmann erhielt für dieses Stück 2011 den Preis der Wiener Wortstätten und 2012 den Kleist-Förderpreis. Die Inszenierung ist eine Koproduktion mit dem bat-Studiotheater in Kooperation mit der UdK Berlin. Sie wurde mit dem Berliner IKARUS 2012 ausgezeichnet und zu mehreren Festivals eingeladen. Brilon präsentiert das Stück für einen Eintrittspreis von nur 4,- Euro. Tickets sind an der Tageskasse verfügbar.

Nähere Informationen erteilt die BWT – Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail: kultur@brilon.de.#

Bildnachweis: Jörg Metzner

BU.: Orientierung und Perspektiven suchen die Hauptdarsteller im Stück „Weißbrotmusik“

Quelle: i.a.Thomas Mester, Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon