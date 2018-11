Zeit für Veränderung – Zwischen Wachstum und Wahnsinn…

Brilon-Totallokal: Zwischen Wachstum und Wahnsinn – Fahrrad Neumann und Liquid-Life werden auch 2019 Helden ausrüsten

brilon-totallokal: Nach 4 monaten Lagerverkauf schließt die neue Liquid-Life Filiale im Ostring vorübergehend wieder. Das bedeutet allerdings nicht, dass hier auch Schluss mit Bikeverkauf ist. Ganz im Gegenteil, die Zweiradwelt Neumann und Tochterfirma Liquid-Life planen im März nächsten Jahres mit einem deutschlandweit einmaligen Konzept an gleich zwei Standorten in Brilon durchzustarten. In Zukunft sollen Kundenservice, Auswahl, Technik und Individualität noch weiter in den Fokus rücken. Geschäftsführer Dominic Neumann bringt erstmals Licht in die vielen Spekulationen um die Zukunft der beiden Briloner Unternehmen.

Herr Neumann, ist es nicht Wahnsinn ein weiteres großes Bike & E-Bike Geschäft in Brilon zu eröffnen?

Das Wachstum der letzten Jahre hat einfach gezeigt, dass unsere Vision eines Bike & E-Bike Stores mit den Standards, die wir liefern wollen den Standort in der Keffelker Straße sprengt. Zwei Firmen von der Größe unter einem Dach ist auf Dauer einfach platztechnisch nicht machbar und führt zu Qualitätseinbußen und Schwächen in der Kundenzufriedenheit. Zudem können wir mit einer räumlichen Trennung die Kompetenzen und Stärken beider Standorte für den Kunden verständlicher darstellen.

Mit dem Trailground, den Rennrad Top-Strecken und den bekannten Radwegen hat Brilon absolut das Potenzial zu einer Fahrradstadt zu werden. Dazu trägt ein weiterer Bike- und E-Bike Standort einfach auch bei.

Bedeutet das, dass Sie in Zukunft doppelt so viele Fahrräder und E-Bikes verkaufen möchten?

Wir verkaufen gerne Bikes, allerdings ist der Hauptgrund, für die thematische Trennung an den beiden Standorten, dass wir einfach mehr Qualität bieten möchten. Wenn ein Kunde schon so viel Geld für ein Bike ausgibt, soll er auch die größtmögliche Auswahl an für ihn interessanten Rädern bekommen, einen Kundenberater der ihm als Spezialist zur Seite steht und die Möglichkeit zur Probefahrt unterschiedlichster Bikes. Was wir dadurch zusätzlich verkaufen ist erst einmal zweitrangig.

In der Vergangenheit hat man nicht immer nur Gutes über die Zweiradwelt Neumann gehört. Wie stehen Sie dazu?

Dieser Tatsache bin ich mir bewusst. Die Nachfrage bei uns ist in den letzten 10 Jahren so extrem gewachsen, dass wir in vielen Bereichen an unsere Grenzen gestoßen sind. Mit dem neuen Konzept und dem neu gestalteten Team werden wir in Zukunft alles daran setzen das Aushängeschild im Sauerland und vielleicht ganz bald auch in Deutschland zu sein. Als ersten Schritt zur Qualitätssteigerung werden wir das Geschäft, testweise bis März, Montags geschlossen halten. Zum Einen werden so die Mitarbeiter entlastet zum Anderen wird die Zeit genutzt um Dienstags bis Samstags optimale Qualität in Service und Werkstatt liefern zu können.

Welche Highlights wird es in Zukunft geben?

Am Ostring entstehen auf insgesamt 2000m² ein Premium Bike & E-Bike-Store mit unterschiedlichen Marken-Welten unserer bestehenden und auch neuen Top Herstellern. Die Marke Specialized wird eine dieser neuen Marken sein. Weitere Highlights sind der Bikefitting-Raum, ein großer Bike- und E-Bike-Verleih sowie virtuelle Show Stationen und die Homebase der Bikeschule. Natürlich wird es noch weitere Überraschungen geben.

In der Keffelker Straße entsteht durch den Umzug der Liquid-Life Abteilungen in den Ostring mehr Platz um den Technik- & Werkstattbereich auszubauen, neu zu strukturieren und weiter zu verbessern. Darüber hinaus wird das gesamte Sortiment neu zusammengestellt.

In Brilon hört man immer wieder, dass Sie gern Kaffee trinken, stimmt das?

Ja, am liebsten schwarz, ohne Milch und ohne Zucker. (grinst)

Quelle: Wiebke Landwehr, Liquid-Life GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon