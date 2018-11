„Europa ist unsere Zukunft“

Brilon-Totallokal: Gut besucht war die Diskussionsveranstaltung der SPD-Europaabgeordneten Birgit Sippel über die Zukunft der Europäischen Union

brilon-totallokal: Zusammen mit Ralf Paul Bittner, Bürgermeister der Stadt Arnsberg, Dieter Tometten, Superintendent des Ev. Kirchenkreises Soest und Carmen Schwarz 1.Bevollmächtigte der IG Metall Arnsberg diskutierte die Europaabgeordnete mit vielen Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Union. Nach der Begrüßung und Einführung hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit ihre persönlichen Fragen an die Referenten zu stellen.

Dies war die Grundlage für sehr interessante Gespräche und Diskussionen an diesem Abend. Dieter Tometten erklärte, er sei stolzer Europäer und bezeichnete die kulturelle Vielfalt in Europa als Geschenk. Auch Carmen Schwarz lobte die Vielfalt, die die EU biete und merkte an, dass Europa an vielen Stellen noch stärker platziert werden müsse. Ralf Paul Bittner betonte zudem, dass Demokratien wie sie in Europa sind, nicht als selbstverständlich gesehen werden dürfen und Europa nur gemeinsam stark ist. Reichlich Gesprächsstoff zu aktuellen Debatten und Themen, die einzelnen am Herzen lagen, gab es genug. Neben Fragen zur Entwicklung der Europäischen Union, interessierten sich viele dafür, wie der Gedanke Europas stär-ker verbreitet werden kann.

„Viele Herausforderungen können allein national nicht gestaltet werden. Unsere Zukunft ist Europa, für diese Zukunft müssen wir kämpfen“, betonte Birgit Sippel „Frieden, Demokratie und sozialer Zusammenhalt sind nicht selbstverständlich“. Nach zwei Stunden wurden die Gespräche in der großen Runde beendet, danach nutzen viele noch die Gelegenheit individuellen Gesprächen mit den Referenten zu führen.

