Zähler selbst ablesen spart bares Geld

brilon-totallokal: Meschede/Olsberg/Bestwig. Hier lohnt sich das Mitmachen: Die beiden heimischen Kommunalunternehmen Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) sowie HochsauerlandEnergie GmbH (HE) lassen wieder ihre Trinkwasser- sowie die Strom- und Gaszähler von den Kunden selbst ablesen. Das spart Kosten – davon profitieren alle Bürgerinnen und Bürger, die von den heimischen Kommunal-Versorgern Trinkwasser sowie Strom und/oder Gas beziehen.

In den kommenden Tagen finden alle Kundinnen und Kunden der HE ihre Ablesekarten für Strom bzw. Gas im Briefkasten. Die Ablesekarten für Trinkwasser folgen einige Tage später – und zwar für alle Haus- und Grundstückseigentümer mit eigenem Trinkwasseranschluss in Bestwig, Meschede und Olsberg. Ausnahme: Kundinnen und Kunden, deren Wasserverbrauch per Ultraschall-Zähler erfasst wird, erhalten keine Ablesekarte – hier werden die Verbrauchsdaten automatisch übertragen. Die Zählerselbstablesung ist Grundlage für die Jahresabrechnung.

Die einfachste Möglichkeit, den beiden Kommunalunternehmen die eigenen Zählerstände mitzuteilen: der heimische PC. Auf den Internet-Seiten www.hochsauerlandwasser.deund www.hochsauerlandenergie.desind gut sichtbare Links direkt auf den Startseiten eingerichtet. Alle Kundinnen und Kunden können hier einfach und sicher ihre persönlichen Verbrauchsdaten an HSW und HE übermitteln.

Daneben gibt es die Möglichkeit, Ablesekarten portofrei per Post zurückzusenden, oder den Zählerstand persönlich oder telefonisch mitzuteilen. Ganz wichtig: Sollte bis spätestens 21. Dezember 2018 kein Zählerstand für Wasser sowie bis 14. Dezember 2018 kein Zählerstand für Strom und/oder Gas übermittelt worden sein, müssen die HSW und die HE die Verbrauchsmengen für Trinkwasser bzw. Strom oder Gas auf Basis der Vorjahresverbräuche schätzen und abrechnen.

Bei der Zählerselbstablesung der Hochsauerlandwasser GmbH kommt es dabei ausschließlich auf den Trinkwasserhauptzähler an. Hausinterne Nebenzähler – zum Beispiel für Mietwohnungen – dürfen nicht abgelesen werden. Übrigens: „Mogeln“ nützt nichts. Beim gesetzlich vorgeschriebenen Wechsel werden die Trinkwasserzähler ohnehin kontrolliert – spätestens dann fallen auch fehlerhafte Zählerstände auf.

Weitere Auskünfte gibt es in den Kundencentern der Hochsauerlandwasser und HochsauerlandEnergie in Bestwig und Olsberg sowie im Gewerbegebiet Meschede-Enste. Das Serviceteam ist auch telefonisch unter 02904 / 71280-11 (Kristin Droste) oder unter 02904 / 71280-12 (Patrick Oestreich) erreichbar.

