Azubis führen Azubis

brilon-totallokal: In vielen Betrieben werden Auszubildende höherer Ausbildungsjahre bereits erfolgreich als Paten für jüngere Azubis eingesetzt. Es ist ein Gewinn für alle Seiten, wenn Ausbildungsbetriebe das Potenzial ihrer Auszubildenden in den Ausbildungsprozess miteinbeziehen. Dadurch stärken sie die sozialen Fähigkeiten der älteren Auszubildenden, den Zusammenhalt untereinander und die Akzeptanz bei den jüngeren Azubis.

Das notwendige „Handwerkszeug“ erhalten die Auszubildenden in einem neuen Training des IHK-Bildungsinstituts in Arnsberg am 3. Dezember.

„Alle Auszubildenden, die andere Azubis anleiten, einarbeiten und unterstützen möchten, profitieren von einem aktiven „Mitmachseminar“ mit vielen praktischen Übungen“, verspricht das Bildungsinstitut.

Weitere Informationen zum Training und dem Angebot der Akademie für Ausbilder und Auszubildende können erfragt werden beim IHK-Bildungsinstitut, Ute Schemmann, Telefon: 02941 9747529 oder per Mail: schemmann@ihk-bildungsinstitut.de.

Quelle: Elisabeth Susewind, Industrie- und Handelskammer Arnsberg

