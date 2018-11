Nähen von historischen Gewändern

Brilon-Totallokal: Historische Gewänder zu Hansetagen 2020

brilon-totallokal: Wenn sich in nicht einmal mehr als zwei Jahren die Hansestädte Europas in Brilon zu ihrem jährlichen Fest treffen, werden zahlreiche Hansefreunde in historischen Gewändern und Kostümen in den Straßen Brilons zu sehen sein.

Auf den vergangenen Hansetagen 2017 in Kampen, Niederlande, und 2018 in Rostock waren zum Beispiel das Hansevolk zu Lübeck und die Hansefreunde Soest dabei. Seit vielen Jahren gibt es diese Vereinigungen, die Spaß daran haben, das Leben im Spätmittelalter authentisch darzustellen. Die Gewänder werden in der Regel selbst geschneidert, und zwar möglichst genau nach historischen Vorbildern aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Auch Taschen, Gürtel und Laternen sowie die Lagerausrüstung (Bänke, Karren, Feldküche) entstammen weitgehend der eigenen Handwerkskunst.

Auch in Brilon wächst das Interesse daran, sich während der 40. Internationalen Hansetage vom 4. bis 7. Juni 2020 historisch zu kleiden. Auf dem Altstadtfest im vergangenen Sommer konnte man unter anderem Annette Kemmerling mit ihrer Mutter Maria Morgenroth bewundern, die in historischen Kleidern die alte Handwerkskunst des Stuhlflechtens demonstrierten.

Annette Kemmerling, Steffi Henke, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, und Ute Hachmann, Projektleitung der Hansetage 2020, suchen Gleichgesinnte, die Lust haben, sich bis 2020 ein historisches Kostüm selbst zu nähen.

Zu einem ersten Informationstreffen sind alle Interessierten recht herzlich am Donnerstag, 29. November 2018, um 17.30 Uhr in die Werkstatt der Stadtbibliothek Brilon geladen.

Zur besseren Planung erbittet Ute Hachmann eine Anmeldung unter u.hachmann@brilon.deoder Tel. 02961 / 794-2020.

Foto: Von links Maria Morgenroth, Annette Kemmerling und Marion Gaukstern auf dem Altstadtfest 2018

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

