Die Rückantwort steht jederzeit zur Verfügung

brilon-totallokal: Die moderne Geschäftskorrespondenz ist kurz und prägnant sowie höflich und kulant. Der Aufwand für die Erstellung und für die Lesezeit soll so gering wie möglich sein. Persönliche Schreiben sind stilgerecht, taktvoll und angemessen, damit die Verfasser die gewünschte Wirkung erzielen und einen guten Eindruck hinterlassen.

Das IHK-Bildungsinstitut Arnsberg bietet am 4.12. einen Refresher-Tag an, an dem die Teilnehmer ihre Korrespondenz-Kenntnisse auffrischen und neue Möglichkeiten der Gestaltung und Formulierung kennenlernen. Die Teilnehmer bringen Texte (anonymisiert) aus ihrem beruflichen Alltag mit, die gemeinsam besprochen und optimiert werden.

Bei diesem Seminar handelt es sich um ein separat buchbares Modul der Seminarreihe “Office Manager/in“ – ein Intervalltraining mit abschließendem IHK-Zertifikat.

Weitere Informationen können beim IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland Hannah Schlüter, Telefon 02931 878115 oder unter schlüter@ihk-bildungsinstitut.de oder im Internet unter www.ihkbildung.de erfragt bzw. eingesehen werden.

Quelle: Elisabeth Susewind, Industrie- und Handelskammer Arnsberg

