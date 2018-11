Gedenkfeier am Volkstrauertag

Brilon-Totallokal: Der Gottesdienst für die gefallenen und vermissten Soldaten und für alle Opfer von Krieg

brilon-totallokal: Olsberg. Zur Gedenkfeier aus Anlass des Volkstrauertages laden Bürgermeister Wolfgang Fischer sowie die Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Fischer (Bigge) und Sabine Bartmann (Olsberg) für Sonntag, 18. November, die gesamte Bevölkerung ein – insbesondere auch junge Menschen. Der Gottesdienst für die gefallenen und vermissten Soldaten und für alle Opfer von Krieg und Gewalt findet in diesem Jahr in der Pfarrkirche St. Martin in Bigge statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Alle Vereine und Verbände werden gebeten, Fahnenabordnungen zu entsenden.

Im Anschluss an den Gottesdienst formiert sich um 11.30 Uhr auf dem Kirchplatz der Zug zum Friedhof. Neben den Vereinen sowie den Bürgerinnen und Bürgern nimmt auch der Musikverein Eintracht teil. Am Ehrenmal wird ein Kranz niedergelegt. Felix Liesen als Vertreter von Jungschützen und Kolping Bigge wird ebenso eine Ansprache halten wie Gerhard Kieseheuer von der Dorfgemeinschaft Bigge. Dechant Richard Steilmann wird ein Gebet sprechen.

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon