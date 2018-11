Hallenfußballturnier des Caritasverbandes Brilon für Menschen mit und ohne Behinderung

Brilon-Totallokal: Zum mittlerweile sechsten Hallenfußballturnier lädt der Caritasverband Brilon alle kleinen und großen Sportfreunde ein

brilon-totallokal: Das Turnier findet am Samstag, 24. November 2018, in der Briloner Vierfachturnhalle an der Jakobuslinde mit 16 Mannschaften statt. Das Teilnehmerfeld bilden Kunden und Lieferanten der Werkstätten St. Martin, öffentliche Institutionen, ortsansässige Vereine und natürlich auch drei Caritas-Mannschaften sind mit von der Partie. Der Startschuss für das Turnier fällt um 10.30 Uhr, gegen 16.45 Uhr ist die Siegerehrung geplant. Titelverteidiger aus 2016 ist die Mannschaft der Fa. Oventrop.

Der Caritasverband Brilon freut sich, wenn neben den zahlreichen Mannschaften auch wieder viele Bürgerinnen und Bürger aus Brilon und Umgebung das Fußballturnier besuchen und sicher spannende Spiele verfolgen können. Für das leibliche Wohl ist zu familienfreundlichen Preisen bestens gesorgt. Auf dem Programm steht zur Unterhaltung auch eine Tombola mit attraktiven Preisen wie beispielsweise ein E-Bike, Farblaserdrucker, Freikarten für Bundesligaspiele von FC Bayern München, Schalke 04 oder Bayer 04 Leverkusen sowie ein Wochenende mit einem Cabrio oder ein Wochenendausflug mit einem Ford Transit.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon