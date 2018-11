Lebenshilfe HSK stellt neues Reiseprogramm für 2019 vor

Brilon-Totallokal: Am vergangenen Samstag, 10.11.2018 hat die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. Hochsauerlandkreis – während der alljährlichen Jahresabschlussfeier – das neue Reiseprogramm „Schöne Ferien 2019“ vorgestellt

brilon-totallokal: Für die Lebenshilfe eingeladen hatte Timo Kortmann (Leitung Fachbereich Freizeit und Reisen) alle Reiseteilnehmer*innen der diesjährigen Saison, um gemeinsam auf die mehr als 20 inklusiven Freizeit- und Reiseangebote zurückzublicken. Mit einer großen Foto-Präsentation wurden noch einmal die schönsten Momente der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenreisen in Erinnerung gerufen, um anschließend die Reiseangebote für 2019 vorzustellen. „Wir freuen uns, dass wir erneut ein so umfangreiches Reiseprogramm für das nächste Jahr auf die Beine stellen konnten!“ freut sich Kortmann. „Es ist für uns ausgesprochen wichtig, möglichst vielfältige Angebote zu schaffen, damit jede*r Interessierte etwas Passendes für sich finden kann.“ Abgerundet wurde der Abend mit einer Zaubershow des Mescheder Künstlers Magic Steffen und einer anschließenden Tanzparty bis in die Nacht.

Nach den Reisen ist vor den Reisen!

„Um die über 100 Reiseteilnehmer*innen adäquat betreuen bzw. unterstützen zu können, bedarf es einer hohen Anzahl von ehrenamtlichen Kräften, die für jede Reise eine unverzichtbare Stütze sind. Natürlich können die Ehrenamtlichen, aus diversen Gründen, nicht „ein Leben lang“ die Reisen begleiten, weshalbdie Lebenshilfe stetig auf der Suche nach neuen Reisebegleiter*innen ist, die weitreichende Erfahrungen im sozialen Bereich erwerben möchten!“ erzählt der 35- Jährige. Hier können Reiseziele wie Gran Canaria, Wien, Berlin oder der bulgarische Goldstrand sicher gute Überzeugungsarbeit leisten. Darüber hinaus erhalten alle Reisebegleiter*innen eine individuelle Vorbereitung auf die Tätigkeit und umfangreiche Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung.

Die Lebenshilfe HSK bietet seit über 10 Jahren inklusive Freizeit- und Reiseangebote für Menschen mit und ohne Behinderung an. Neben diversen Ferienfreizeiten besteht das weitreichende Angebot außerdem aus Auslands- und Bildungsreisen, Wochenendbetreuungen, Tagesausflügen oder einer ganz individuell auf die Menschen zugeschnittenen Reiseorganisation.

Die Reisen sind grundsätzlich barrierefrei und mit inklusiver Ausrichtung, so dass auch nicht behinderte Menschen die Angebote nutzen können. Eine Finanzierung kann über bestimmte Budgets der Pflegekasse gewährleistet werden.

Weitere Informationen und den neuen Reisekatalog „Schöne Ferien 2019“ erhalten Sie direkt bei Herrn Kortmann in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe in Brilon unter 02961-969516, dem Lebenshilfe-Center in Meschede unter 0291-9087209-0 oder unter www.lebenshilfe-hsk.de.

Quelle: i. A. Timo Kortmann, Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon