Petriner gewinnen Fußballturnier

Brilon-Totallokal: Als stolzer Turniersieger präsentierte sich die DFB-AG des Gymnasium Petrinum bei einem Vergleichsturnier der DFB-Partnerschulen in der Briloner Vierfachhalle

brilon-totallokal: Mit fünf Siegen aus fünf Spielen blieb der Gastgeber, bestehend aus talentierten Fußballern und Fußballerinnen der Geburtsjahrgänge 2006-2008, ohne Punktverlust.

Lag der Vorsprung in den ersten beiden Spielen gegen die Sekundarschule Olsberg/Bestwig und das Gymnasium der Benediktiner Meschede noch bei jeweils einem Tor, konnte die Christine-Koch-Schule Schmallenberg deutlich mit 4:1 besiegt werden. Noch deutlicher war der Sieg gegen den späteren Turnierzweiten, das Evangelische Gymnasium Lippstadt. Hier glänzten die jungen Talente mit einem 5:0 Sieg. Als krönender Abschluss konnte auch das St. Ursula Gymnasium Neheim mit 2:0 Toren bezwungen werden.

Durch diesen Erfolg qualifiziert sich das Petrinum für die Endrunde. Diese wird im Sommer unter den besten westfälischen DFB-Partnerschulen ausgetragen.

Als Partnerschule des DFB bietet das Petrinum ein wöchentliches Fördertraining, im Rahmen einer AG, für die talentiertesten Spieler und Spielerinnen der Schule an. Die Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball Bund geht bereits in das dritte Jahr: „Wir freuen uns, talentierten Schülern diese Art der Stärkenförderung anbieten zu können. Der AG wünschen wir viel Erfolg bei der Endrunde auf Westfalenebene im Sommer“, so Schulleitung und verantwortliche Lehrkräfte.

Quelle: C. Streffing

