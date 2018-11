Schadstoffe fachgerecht entsorgen: Sammlung am 24. November

Brilon-Totallokal: Gefährliche Stoffe umweltgerecht entsorgen

brilon-totallokal: Die nächste mobile Schadstoffsammlung in Olsberg und Bigge sowie in Helmeringhausen und Antfeld findet am Samstag, 24. November, statt.

In die Schadstoffsammlung gehören zum Beispiel Farb- und Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Klebstoffe, Laborchemikalien, Spraydosen mit schädlichem Inhalt,Thermometer, Säuren und Laugen. Bürgerinnen und Bürger sollten solche Sonderabfällemöglichst in Originalverpackung abgeben. Sollte das nicht möglich sein, ist eine gut sichtbare Kennzeichnung wichtig.

Altöl nehmen die Mitarbeiter des Schadstoffmobils nicht mehr an. Beim Kaufdes Frischöls sind die Kosten für die Entsorgung des Altöls bereits im Preis berücksichtigt. Der Händler ist deshalb verpflichtet, das Altöl kostenlos zurückzunehmen. Auch Autobatterien nimmt der Handel beim Kauf einer neuen Starterbatterie kostenlos zurück – sie werden deshalb am Schadstoffmobil ebenfalls nicht mehr angenommen. Altbatterien können in Sammelboxen entsorgt werden, die in Geschäften und Verkaufsstellen aufgestellt sind.

Auch Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen nehmen die Mitarbeiter des Schadstoffmobils nicht an. Diese Materialien können über das durch die Stadt Olsberg angebotene Erfassungssystem für Elektro-/Elektronik-Altgeräte entsorgt werden. Nähere Infos dazu erhalten Interessierte unter Tel. 02962/982-231 oder unter www.olsberg.deim Internet.

Flüssigkeitenkönnen die Bürgerinnen und Bürger nur in dicht verschlossenen Behältern abgeben. Die Behälter werden nicht zurückgegeben. Schadstoffe dürfen außerdem auf keinen Fall unbeaufsichtigt vor dem Eintreffen des Sammelfahrzeuges abgestellt werden – die Stadt Olsberg appelliert, hier an die Umwelt und an die Sicherheit von spielenden Kindern zu denken.

Das Schadstoffmobil macht am Samstag, 24. November, zunächst von 8.00 bis 8.15 Uhr am FeuerwehrgerätehausAntfeld Station, bevor von 8.30 bis 8.45 Uhr in Helmeringhausen am Schulvorplatz Schadstoffe abgegeben werden können. Die weiteren Stationen: Von 9.00 bis 9.30 Uhr in Bigge auf dem Parkplatz hinter dem Textilgeschäft Cruse, von 10 bis 11 Uhr in Bigge auf dem Parkplatz gegenüber der Schützenhalle, von 11.30 bis 12 Uhr in Olsberg am Parkplatz hinter der katholischen Kirche sowie von 12.30 bis 13.15 Uhr in Olsberg-Gierskopp am Glascontainerstandort in der Hüttenstraße.

In allen anderenStadtteilen findet die mobile Schadstoffsammlung am Samstag, 1. Dezember, statt. Den genauen Fahrplan gibt die Stadt Olsberg noch bekannt.

Quelle: i.A. Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

