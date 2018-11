Weihnachtsliederkonzert 2018

Brilon-Totallokal: Das Blasorchester Brilon e.V. lädt alle Musikliebhaber zur musikalischen Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein

brilon-totallokal: Am Samstag, 08. Dezember 2018, werden die Musikerinnen und Musiker ein Weihnachtsliederkonzert im Atrium der Sparkasse in Brilon aufführen. Präsentiert werden Stücke wie „The Spirit of Christmas“, „Christmastime in New Orleans”, „Es wird scho glei dumpa“, „Wachet auf – Gloria sei Dir gesungen“ und viele andere festliche und weihnachtliche Werke. Dabei werden auch verschiedene Untergruppen ihr Können zeigen. Es beginnt um 17.00 Uhr und der Eintritt ist frei. Das Blasorchester Brilon freut sich schon auf Sie!

