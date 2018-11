Brilon: VdK-Herbstversammlung mit neuem Vorsitzenden

Brilon-Totallokal: Letzte Versammlung für dieses Jahr des Sozialverbandes-VdK im Hotel am Kurpark in Brilon

brilon-totallokal: Am 10. November 2018 fand im Hotel am Kurpark in Brilon die für dieses Jahr letzte Versammlung des Sozialverbandes-VdK unter der erstmaligen Leitung des neuen 1. Vorsitzenden des VdK-Brilon Klaus Opdenacker statt. Die Referentin der Veranstaltung war die HSK-Kreisverbandsvorsitzende Frau Rita Isenberg.

Referatsschwerpunkt war die Wichtigkeit dieses Sozialverbandes, mit den vielen Unterstützungen und Hilfestellungen vor Gerichten und Behörden, durch kompetente und effektive Sozialrechtsberatung von Älteren, Schwachen und Behinderten, um ihnen zu Ihrem Recht zu verhelfen. Das vor dem Hintergrund der Anzahl der Mitglieder im HSK über 10.500 und in Brilon über 650 Mitglieder, so wie die damit verbundene Bürgernähe und flächendeckende Präsens.

Diese Veranstaltung, auch für die Anwesenden ca. 90 Personen und sogar 1 Bewerbung für eine neue Mitgliedschaft im VdK, war ein Erfolg. Es ist schön etwas für Andere zu tun.

Auf dem Foto in der Anlage sind v.l.n.r. zu sehen:

1.Vorsitzender des VdK-Brilon Klaus Opdenacker, KV-Vorsitzende Frau Rita Isenberg, 2. Vorsitzender Herbert Hoppe, Kassenwartin Frau Rosi Wagener und die Schriftführerin Frau Adelheid Dohle.

Quelle: Klaus Opdenacker, VdK OV-Brilon Vorsitzender – Foto: Privat / K. Opdenacker

