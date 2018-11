Gravity Card gilt 2019 auch in Willingen

Brilon-Totallokal: Alle drei MTB ZONE Bikeparks im Verbund der führenden europäischen Parks…

brilon-totallokal: Willingen. Der MTB ZONE Bikepark Willingen ist ab 2019 Mitglied im Verbund der Gravity Card. Damit spielt Willingen mit in der Liga der führenden europäischen Bikeparks. Der Ticketverbund besteht aus 20 namhaften Bikeparks, die sich ganz bestimmten Qualitätsstandards verschrieben haben. Darunter Saalbach, Schladming, Lenzerheide und Winterberg.

Die Gravity Card ist eine Saisonkarte, die in allen teilnehmenden Parks von April bis November Gültigkeit hat. Sie ist in der Downhill- und Freeride-Szene bekannt und beliebt. Das Angebot soll dem Park in Willingen mehr Akzeptanz in der Szene verschaffen und neue Besucher zuführen. Neben dem MTB ZONE Bikepark Willingen ist der MTB ZONE Bikepark Petzen das zweite neue Gravity-Card-Mitglied. Der Bikepark Geisskopf war einer der ersten Gravity-Card-Mitglieder. Damit sind alle drei MTB ZONE Bikeparks in den Gravity-Card-Verbund aufgenommen.

MTB ZONE Bikeparks

MTB ZONE ist die führende Bikepark-Marke im deutschsprachigen Raum. Der MTB ZONE Bikepark Geisskopf liegt im Bayrischen Wald bei Bischofsmais. Weiterhin gibt es einen Park in Kärnten, und einen in Willingen im Sauerland. Alle befinden sich in der Regie von Diddie Schneider, einem der führenden Streckendesigner Europas. Die Parks stellen hohe Ansprüche an Steckenqualität und -pflege. Diddie Schneider realisiert immer wieder neue Ideen, die oftmals prägend sind für die gesamte Branche.

Quelle: MTB ZONE Bikepark Willingen

