Workshop in Brilon – Adventskranzwickeln im Museum

Brilon-Totallokal: Einstimmung in den Advent – Adventskranzwickeln im Museum…

brilon-totallokal: In einer gemütlichen Runde macht das Basteln erst richtig Spaß. Bei einer Tasse Glühwein und Weihnachtsgebäck kann im Museum Haus Hövener ein eigener Adventskranz individuell gestaltet werden.

Tannengrün zum Wickeln wird zur Verfügung gestellt, Dekomaterial ist selbst mitzubringen.

Der Workshop findet am Dienstag, den 27. November von 17-19 Uhr und am Donnerstag, den 29. November von 18-20 Uhr statt. Die Materialkosten betragen 10 Euro. Anmeldung im Museum Haus Hövener unter 02961-9639901.

Quelle: Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon