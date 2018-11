Das Börsenteam der Second-Hand-Börse Scharfenberg hat begonnen 250 Notfalldosen an Senioren in Scharfenberg zu verteilen

Brilon-Totallokal: Solch eine Dose kann im Ernstfall Leben retten

brilon-totallokal: „Helfen Sie den Lebensrettern vom Notdienst“. Gemeint ist die Notfalldose. Sie erleichtert den Rettungskräften ihre Einsätze. In ihr befindet sich nämlich ein gefaltetes Formular mit wichtigen Angaben zur Person. Die Retter können im Ernstfall die wichtigsten Informationen schnell einsehen und dem entsprechend handeln.

Oft haben die Mitarbeiter des Rettungsdienstes das Problem im Einsatz, dass Menschen nicht wissen, was sie für Medikamente nehmen oder aber sie vergessen aufgrund der besonderen Notfallsituation wichtige Angaben zum Gesundheitszustand bzw. Vorerkrankungen. Das behindert dann die Erstversorgung des Patienten.

Des Weiteren enthält der kleine Lebensretter zwei Aufkleber. Sie dienen dem schnellen Auffinden der Dose. Angedacht ist, dass ein Aufkleber jeweils gut ersichtlich an der Innenseite der Eingangstür angebracht wird. Der andere am Kühlschrank, wo die Notfalldose aufgewahrt wird, denn diese ist in jedem Haushalt vorhanden und leicht zu finden.

Quelle: Nicole Wienand

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon