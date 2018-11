DRK Kreisverband Brilon startet Erste-Hilfe Ausbildung in Grundschulen

Brilon-Totallokal: Neue Vorgaben der Europäischen Union schnell und konsequent umgesetzt

brilon-totallokal: Nachdem bereits im Sommer das Projekt „Erste-Hilfe für Kinder in Kindertageseinrichtungen“ erfolgreich gestartet ist, weitet der DRK Kreisverband Brilon das Projekt nun auch auf die Grundschulen im Stadtgebiet Brilon aus. Aktuell nimmt der Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke sowie die Grundschule Ratmerstein in Brilon an dem Projekt teil.

Ein erster Unterrichtsblock hat bereits in der zweiten Klasse der Grundschule Thülen stattgefunden. „Wir fanden die Idee direkt toll und wollten das Konzept in unseren Unterricht integrieren“, erzählt Gabi Lange, Schulleiterin des Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke. Die 26 Kinder der zweiten Klasse am Standort Thülen haben in zwei Unterrichtsstunden die Themen „Notruf“ und

„Kleine Wunden“ behandelt. Hier lernten die Schüler, wie man sich in einem Notfall richtig verhält, wann sie einen Notruf absetzen und was sie dann am Telefon sagen müssen. In der zweiten Stunde drehte sich alles um kleine Wunden. Hier lernten die Kinder, wie sie ein Pflaster richtig kleben und wie sie die Verletzten trösten können. In der kommenden Woche findet dieser Unterrichtsblock ebenfalls in den zweiten Klassen der Ratmersteinschule in Brilon statt. „Wir wollen den Kindern die Hemmschwelle nehmen, sodass es für alle normal wird in einem Notfall zu helfen“, so Katharina Nolte-Ilius, Schulleiterin der Ratmersteinschule.

Ein Unterschied zum Projekt in den Kindertageseinrichtungen ist, dass die Klassenlehrerinnen und Lehrer den Unterricht selbst durchführen. DRK Erste-Hilfe Ausbilderin Claudia Becker schult die Lehrerinnen und Lehrer, stellt die entsprechenden Unterrichtsmaterialien vor und steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung. „Ziel ist es, dass die Schulen „Erste-Hilfe“ als festen Bestandteil in ihren Lehrplan aufnehmen. Ab der zweiten Klasse sollen dann bis zur vierten Klasse jeweils zwei Erste-Hilfe Themen pro Schuljahr durchgeführt werden“, erklärt Claudia Becker. So kommen in den dritten und vierten Klassen noch Themen wie „stark blutende Wunden“, „stabile Seitenlage“ und „Kopfverletzungen“ hinzu. Die Lehrer können selbst entscheiden, wie sie die Themen in den Unterricht integrieren. Dabei entstehen Schnittstellen in unterschiedlichen Fächern wie beispielsweise Sport, Deutsch oder Sachunterricht.

Der DRK Kreisverband Brilon erhofft sich mit diesem Projekt möglichst viele Kinder für das Thema Erste-Hilfe zu sensibilisieren und damit zukünftige Lebensretter auszubilden.

Quelle: Elena Schlüter, DRK Kreisverband Brilon e.V.

