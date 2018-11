Gemeinsam feiern bei Weihnachtsmarkt-Partys mit originellen Formationen

Brilon-Totallokal: Sparkasse Hochsauerland hat für Brilon ein spannendes Musik-Paket geschnürt

brilon-totallokal: Bei abendlichen Live-Events die Vorweihnachtszeit zu zelebrieren, gehört ebenso zum Briloner Weihnachtsmarktszauber wie stimmungsvolle Weisen. Familien und Freunde feiern bei Glühwein vor der Bühne zum Sound origineller Acts. Die Sparkasse Hochsauerland als Veranstalter hat für den 29. November bis 2. Dezember wieder einen ansprechenden Musik-Mix zusammengestellt.

Zuerst sind aber die Kleinen an der Reihe: Am Donnerstagnachmittag erleben sie ein mitreißendes Mitmach-Konzert mit den Kinderliedermachern „Die JoJos“. Coole Musik trifft auf lustige Abenteuer, wenn die beiden mit einem internationalen Showpreis ausgezeichneten Brüder Jens und Jörg samt ihren Kuscheltieren anreisen.

Teenies und Erwachsene lernen am Abend dann die Sauerländer Punk’n’Roller Rustikarl kennen. Soeben hat das Quartett um Sänger Christian Ester in Brilon sein Debüt-Album „Therapie“ vorgestellt. Die Musiker punkten mit Texten aus eigener Feder und selbst komponierten Melodien. Im Anschluss stimmt der DJ-Christmas-Mix by Henning & BlackSmith auf einen fröhlichen Advent ein.

Top-Act am Freitagabend ist The Rebel Tell Band, die Schlager und Rock’n’Roll auf erfrischend verrückte Art zusammenbringt. Die vier Musiker verpassen Songs von Andrea Berg, Udo Jürgens, Sportfreunde Stiller oder den Toten Hosen ein Schlagerbilly-Gewand, das kein Bein still stehen lässt.

BBB – Breylske Big Band huldigt am späten Samstagnachmittag den Koryphäen des „echten“ Jazz. Die Briloner Musiker lassen mit Elan Größen wie Glenn Miller, Hugo Strasser, Bennie Goodman, Count Basie und Duke Ellington auferstehen. Das Ensemble spielt in klassischer Big-Band-Besetzung mit fünf Saxophonen, je vier Trompeten und Posaunen sowie Rhythmusgruppe.

So beschwingt, ist das Publikum bereit für die Show „Deejay Plus – DJ trifft Livemusiker“. Sänger und Instrumentalisten befeuern die Performance eines professionellen Event-DJs. Titel von Sting, Norah Jones, den BeeGees, Earth, Wind & Fire, Aretha Franklin, Amy Winehouse und vielen anderen Weltstars bekommen so ganz neuen Schliff.

Am Sonntag setzt das Konzert der „& Band“ den Schlussakkord unter vier erlebnisreiche Weihnachtsmarkttage. Die beiden Musiker bezeichnen sich als „kleinste akustische Unplugged-Band“ und brauchen für gefühlvollen, tanzbaren Sound nicht mehr als Gitarre und Cajon.

An allen Tagen treten zudem Chöre und Musikgruppen aus der Region auf, die das Zuhören lohnen. Darunter das Blechbläserquintett „Quinity Brass“ des MV „Eintracht“ Olsberg mit einem Repertoire von Klassik über Pop, Polka und Marsch bis Swing, oder das Vokalensemble „Abgestimmt“ – zwölf Damen mit einer Bandbreite von Gospel über Rock bis Pop und Swing, mal gefühlvoll, mal frech.

Öffnungszeiten

Donnerstag: 16.00 bis 22.00 Uhr

Freitag: 15.00 bis 23.00 Uhr

Samstag: 11.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag: 12.00 bis 18.00 Uhr

Programm

Donnerstag, 29. November

16 Uhr Blechbläser-Quartett des Blasorchesters Brilon und Eröffnung durch Sparkassendirektor Peter Wagner und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

16.15 Uhr Die JoJos – Kinderweihnachtsshow zusammen mit der DRK-Kita Brilon

17.15 Uhr Just for Joy – Frauenchor Brilon

18 Uhr Bläserkreis Gymnasium Petrinum

19 Uhr RUSTIKARL – Punk’n’Roll

20 Uhr DJ-Christmas-Mix by Henning & BlackSmith

Freitag, 30. November

15 Uhr Heiner Rusche mit den Kindern der Kigas St. Elisabeth, St. Maria im Eichholz und St. Petrus & Andreas

16 Uhr Neue Chorwerkstatt

17.30 Uhr BigBand Gymnasium Petrinum und Junior-Big-Band

19.30 Uhr The Rebel Tell Band – Schlagerbilly

Samstag, 1. Dezember

Verkauf von Selbstgemachtem der Roman-Herzog-Schule

11 Uhr Schlemmern, Stöbern und Genießen

14 Uhr Lama-Wanderung für Kinder

15 Uhr Chöre des Gymnasiums Petrinum

16 Uhr Altenbürener Sängerfreunde 1979

17 Uhr BBB – Breylske Big Band – Swinging Christmas

19.30 Uhr Deejay Plus – DJ trifft Livemusiker

Sonntag, 2. Dezember

Verkauf von Selbstgemachtem der Oberstufe des Gymnasiums Petrinum

12 Uhr Quinty Brass aus Olsberg

13 Uhr Abgestimmt – Vokalensemble aus Olsberg

14 Uhr FeinChord trifft MGVchen

15.30 Uhr &Band – zwei Musiker, zwei Instrumente

Quelle: Susanne Schulten, Redaktionsbüro

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon