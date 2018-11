Schwerter Hanseverein in Brilon

Brilon-Totallokal: Internationale Hansetage stehen im Fokus

brilon-totallokal: Am Samstag, 17. November 2018, besuchten 46 hansebegeisterte Mitglieder des „Hanseverein Schwerte e.V.“ die Hansestadt Brilon, um sich über die Stadt und den Planungsstand zu den Hansetagen 2020 zu informieren. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch nahm die Gruppe persönlich im Rathaus in Empfang und berichtete über Brilons Historie, die Hanse und die beeindruckende Entwicklung der ca. 27.000 Einwohner starken Kommune. „2020 sehen wir uns hier alle wieder, um ein friedvolles Fest im Zeichen des europäischen Miteinanders zu feiern“, so der Bürgermeister. Er verabschiedete die Gruppe auf der Rathaustreppe und übergab diese an drei Briloner Stadtführer zur historischen Altstadtführung.

Am Nachmittag stellten Projektleiterin Ute Hachmann und der Hansebeauftragte Michael Kahrig den Planungsstand zu den „Hansetagen 2020 in Brilon“ vor und luden schon jetzt herzlich nach Brilon ein.

Der Hanseverein Schwerte ist ein Verein mit zur Zeit 70 Mitgliedern und besteht nur aus Ehrenamtlern. 2006 wurde der Verein im Rahmen des Schwerter Hansetages gegründet und ist Ausrichter des bekannten und beliebten Pannekaukenfestes, zudem auch Bürgermeister Dr. Bartsch im Jahr 2019 den Besuch einer Briloner Delegation zugesichert hat.

BU.: „Wir sind Brilon“ – Der Hanseverein Schwerte will auch 2020 in die Hansestadt Brilon reisen.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon