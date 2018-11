Sicher in die Frostperiode

Brilon-Totallokal: Kontrolle der Wasserleitungen

brilon-totallokal: Der Winter ist in unserer Stadt angekommen. Minusgrade werden voraussichtlich in den kommenden Tagen und Monaten unser Wetter bestimmen. Gerade in ungeheizten Kellern, Schächten und Gartenhütten halten sich die frostigen Temperaturen hartnäckig. Leider denken die wenigsten Menschen daran, dass gerade die dort installierten Wasserzähler und ungeschützten Wasserleitungen vor der Kälte geschützt werden müssen.

Um Zählerschäden zu vermeiden – das Wasser in den Wasserzählern gefriert und das Zählerglas platzt bzw. die Wasserleitung platzt – sollte man entsprechend vorbeugen. Die Stadtwerke Brilon raten darum allen Briloner Bürgern, ungeschützte Wasserleitungen und den Zähler mit Holzwolle, Decken oder Altpapier zu umwickeln. Bei starkem Frost sollten auch die Türen und Fenster in der Nähe geschlossen bleiben. Ein weiterer Tipp: Ungenutzte Leitungen im Garten oder zur Garage überstehen den Winter unbeschadet, wenn man sie rechtzeitig entleert.

Und wenn es doch mal passiert ist: Bei gefrorenen oder geplatzten Zählern umgehend die Stadtwerke Brilon unter 02961-794400 informieren. Und bei geplatzten Wasserleitungen Ihren Installateur.

Quelle: Katrin Elsholz, Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH

