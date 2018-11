Stichwort der Woche: Künstliche Intelligenz…

Brilon-Totallokal: Stichwort der Woche, von Norbert Schnellen

brilon-totallokal: Deutschland soll Weltmarktführer im Bereich „Künstliche Intelligenz“ werden. Nach einer Klausurtagung des Bundeskabinetts zum Thema „Digitalisierung“ wurden Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt. In den kommenden Jahren soll Deutschland in diesem Bereich führend werden und den derzeitigen Vorsprung der Amerikaner und Chinesen aufholen. Laut Kanzleramtsminister Helge Braun hat unser Land nur so die Möglichkeit Exportweltmeister zu bleiben. Natürlich findet die Bundesregierung dafür eine breite Unterstützung in der Öffentlichkeit. Die volle Bandbreite der Medienlandschaft, sowie die Vertreter aller politischen Parteien beeilen sich wortreich zu beteuern, dass sie schon lange für mehr Digitalisierung sind. Vielen geht die Entwicklung in Deutschland nur nicht schnell genug. „Digitalisierung first, Bedenken second“, sagte schon ein bekannter deutscher Dressman vor der letzten Bundestagswahl. Wer könnte dem widersprechen und sich so als Feind des menschlichen Fortschritts outen?

Meiner Meinung nach sollte man allerdings die Bedenken in den Vordergrund stellen. Nach dem Motto „Menschliche Intelligenz first, Künstliche Intelligenz second“, muss man sich einfach mal Gedanken machen, wie sich die bisherigen Vorstufen einer künstlichen Intelligenz schon auf die Fertigkeiten der Menschen ausgewirkt haben. Wer kann heute noch das große Einmaleins, wer hat noch Telefonnummern oder Kontonummern im Kopf oder ist dazu in der Lage wichtige Geschichtsereignisse anhand von Jahreszahlen zu nennen? Eine Orientierung anhand von Landkarten, das Zubereiten von Nahrung ohne Kochanweisung und die Nutzung von Informationsquellen abseits von Google und Wikipedia, all diese Fertigkeiten sind uns schon jetzt fast abhandengekommen. Schon jetzt können Maschinen selber Maschinen bauen und an den Kapitalmärkten entscheiden Computer über den Wert von Firmen und ganzen Staaten.

Wenn man jetzt die Entwicklung künstlicher Intelligenz noch weiter vorantreibt, wird noch viel mehr ohne menschliches Zutun geschehen. Der Straßenverkehr wird dann komplett von Computern gesteuert, medizinische Diagnosen und die Behandlung von Krankheiten unterliegen dann keiner menschlichen Entscheidung mehr und durch die polizeiliche und militärische Nutzung der Künstlichen Intelligenz werden bald Rechner die Entscheidung über Freiheit und Unfreiheit sowie über Leben und Tod übernehmen. Wohin kann das führen? Genauso, wie wir bisher Tiere und Pflanzen, die wir als nutzlos für uns angesehen haben, von diesem Planeten entfernt haben, wird sich die künstliche Intelligenz dann irgendwann einmal fragen, wofür diese, bis dahin völlig verblödete Spezies namens Mensch überhaupt noch gut ist. Das war’s dann wohl.

Ihr Norbert Schnellen

