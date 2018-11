Brilon-Totallokal: Am Samstag, 01. Dezember 2018, lädt die Stadt Brilon zum Hansecafé in die Stadtbibliothek ein

brilon-totallokal: Ute Hachmann, Projektleiterin der Internationalen Hansetage 2020, steht von 11 bis 13 Uhr bei einer Tasse fair gehandeltem Hansekaffee zum Gespräch bereit.

Das Hansecafé findet im Dezember zum letzten Mal statt. Viele Ideen für das größte Stadtfest in der Geschichte Brilons, den Internationalen Hansetagen im Jahr 2020, sind hier in den letzten 12 Monaten entstanden. Nun geht es für das 16-köpfige Organisationsteam der Stadtverwaltung in die Umsetzung und konkrete Planung der Aktivitäten. Inzwischen sind Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichen Aufgabenbereichen wie das Kulturprogramm oder die Einbindung von Schulen und Kindergärten mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern aktiv. Wer Zeit und Lust hat, dabei zu sein, kann sich gerne mit Ute Hachmann in Verbindung setzen. Mail: u.hachmann@brilon.deoder Tel. 02961 / 794-2020.

Die Stadt Brilon ist 2020 Ausrichterin der 40. Internationalen Hansetage der Neuzeit. Im Hansebund sind 192 Städte aus 16 Ländern zusammengeschlossen. Seit 1980 trifft sich dieses weltgrößte freiwillige Städtenetzwerk jährlich zum Hansetag.

Vom 04. bis 07. Juni 2020 ist Brilon Gastgeberin und möchte sich gemäß dem Motto „Hanse.Heimat.Handgemacht“ den zahlreichen Gästen heimatverbunden und weltoffen präsentieren.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

