Erntedankfest 2018

Brilon-Totallokal: Aktion Minibrot

brilon-totallokal: Die katholische Landjugend Brilon blickt auf ein erfolgreiches Aktion Minibrot zurück. Im Namen des Vorstandes bedanken wir uns in erster Linie bei der Bäckerei Schladoth für die großzügige Spende und die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Es konnte eine Spende in Höhe von 450 € an das Erzbistum Paderborn übergeben werden. Mit den Spendengeldern werden verschiedene Projekte rund um das Thema Menschenrechte in aller Welt unterstützt.

Quelle: Anna Funke

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon