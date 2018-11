Live im ZDF: Fernsehgottesdienst Bigge

Brilon-Totallokal: Am 1. Advent findet in der Bigger St.-Martinuskirche ein Adventsgottesdienst statt, der live im ZDF übertragen wird.

brilon-totallokal: „Live aus der Bigger St.-Martinuskirche – so steht’s für den 1. Adventssonntag, dem 2. Dezember um 9:30h in der ZDF-Programmvorschau. Nach der aufwändigen Kirchenrenovierung im vergangenen Jahr haben sich Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand und Dechant Richard Steilmann um einen Fernsehgottesdienst beworben – und gleich die Zusage bekommen. Seitdem laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Messdiener, Chor94, Lektoren, Kommunionhelfer, Organist , Pastor und ein großes Team „hinter den Kulissen“ geben ihr Bestes, um ein Stück Bigge in knapp 45min in deutsche Wohnzimmer zu zaubern.

„Bringt Licht in die Welt“ lautet das Thema der Messe. „Der Gottesdienst soll uns ermutigen, selbst Licht in die Welt zu tragen und die Welt zu erhellen“, so Dechant Steilmann.

Bereits zwei Tage vor der Live-Sendung rücken sechs Trucks mit einer ca. 40-köpfigen Mannschaft in Bigge an, um genügend Licht, die eigene Stromversorgung und jede Menge weitere Technik in die Pfarrkirche zu bringen.

Dem Organisationsteam ist aber besonders wichtig: der Gottesdienst ist offen für die gesamte Gemeinde, alle sind herzlich in die Pfarrkirche eingeladen, Kartenvorverkauf oder gar Eintritt wird es nicht geben. Sollte der Platz doch nicht reichen, so steht im benachbarten Pfarrheim eine große Leinwand für alle bereit.

Nach dem Gottesdienst ist noch nicht Schluss: Das Messdienerteam lädt die Besucher zum Verweilen ein. Ab 10:30h ist auch ein 22-köpfiges Telefonteam im Einsatz, um über die eigens geschaltete Telefon-Hotline Fragen der Zuschauer zu beantworten.“

