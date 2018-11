Brilon-Totallokal: Chinesische Delegation zu Gast bei der Bezirksregierung

brilon-totallokal: Besonderen Besuch erhielt heute (21.11.) das Dezernat „Ländliche Entwicklung“ der Bezirksregierung Arnsberg: Eine 17-köpfige Delegation aus dem Landwirtschaftsministerium der Volksrepublik China informierte sich im Rahmen ihres Deutschlandaufenthaltes über die Aufgaben und Möglichkeiten der geförderten Ländlichen Entwicklung in NRW.

Einführend stellte Hauptdezernent Ralf Helle die Aufgaben im Bereich der Flurbereinigung und Bodenordnung vor. Sabine Möglich-Bangemann, zuständige Dezernentin, stellte anschließend das LEADER-Programm, ein gemeinschaftliches Förderprogramm von der EU und dem Land NRW, vor: Durch intensive Bürgerbeteiligung und Vernetzung der lokalen Akteure sollen Ideen, Aktivitäten und Engagement in ländlichen Regionen angeregt und vorangebracht werden.

„Für uns ist interessant zu sehen, wie viel Interesse die chinesische Delegation unseren – für uns alltäglichen – Fördermöglichkeiten entgegenbringt“, so die beiden Mitarbeiter der Bezirksregierung einhellig. Von der Theorie in die Praxis geht es nach dem Besuch der Bezirksregierung für die Delegation mit einem Besuch in Geseke

(LEADER-Region 5ver Bund), wo u. a. die Projekte „Dorf macht Klima-mobil“, „Integrationsgarten Störmede“ und „Vielharmonie – Umnutzung einer Schule in Störmede“ besichtigt werden.

BU: Die 17-köpfige Delegation aus dem Landwirtschaftsministerium der Volksrepublik China zusammen mit den Vertretern der Bezirksregierung Arnsberg, Ralf Helle und Sabine Möglich-Bangemann

Quelle: Anna Carla Springob

