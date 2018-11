Weihnachtsmarkt in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

Brilon-Totallokal: Nach dem großartigen Erfolg und der guten Resonanz beim letzten Mal, findet auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt statt

brilon-totallokal: Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag, den 8. Dezember, und Sonntag, den 9. Dezember. Aufgrund von mehr Platzkapazitäten findet er in diesem Jahr auf dem Parkplatz am Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ in Petersborn statt. Der Weihnachtsmarkt wird am Samstag um 16:00 Uhr eröffnet. Beginn am Sonntag ist um 11:00 Uhr.

Der große Spielzeugbasar beginnt um 12:00 Uhr im Gemeinschaftshaus, hier bietet der Kindergarten auch einen Bastel-Workshop an. Der Nikolaus wird um 15:00 Uhr erwartet. Ab 15:00 Uhr ist auch das Jugend- und Nachwuchsorchester Brilon zu Gast. In diesem Jahr stehen 20 Hütten zur Verfügung. Die Besucher erwarten hier umfangreiche Angebote passend zum Weihnachtsfest. Natürlich kommen die kulinarischen Angebote nicht zu kurz. An beiden Tagen werden auch Weihnachtsbäume verkauft. Die Organisatoren hoffen auf viel Besuch von Nah und Fern.

