Achtsamkeits-Workshop für Teilnehmer mit Vorkenntnissen

Brilon-Totallokal: Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt vollkommen präsent zu sein

brilon-totallokal: Achtsamkeit kann das Wohlbefinden und die Gesundheit steigern und helfen, das Leben bewusster und intensiver wahrzunehmen. In diesem Workshop lernen die Teilnehmenden vertiefende Meditationsübungen kennen, um das individuelle Wohlbefinden zu steigern.

Der Workshop richtet sich an Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen, beispielsweise der Teilnahme an einem Anfänger-Workshop, und findet am Samstag, den 8. Dezember, von 10:00 bis 12:15 Uhr im AquaOlsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

