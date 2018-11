Besucherring Brilon e.V. präsentiert: JE T’AIME… Das spektakuläre Leben des Serge Gainsbourg

Brilon-Totallokal: Ein Serge Gainsbourg Abend mit Dominique Horwitz und Liveband

brilon-totallokal: Serge Gainsbourg (1928 – 1991) war als Chansonnier, Komponist, Autor und Filmschauspieler einer der einflussreichsten und kreativsten französischen Künstler seiner Generation.

Unzählige Lieder und Filmmusiken entstammen Gainsbourgs Feder. Brigitte Bardot, Dalida, Juliette Gréco, Françoise Hardy, Isabelle Adjani, Petula Clark, Marianne Faithful, Zizi Jeanmaire, Viktor Lazlo, Jaques Dutronc und viele andere waren erfolgreich mit Gainsbourg-Chansons.

International wurde er 1965 bekannt, als France Galle mit seiner „Poupée de cire poupée de son“ den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann. 1969 wurde „Je t’aime… moi non plus“, das er mit Jane Birkin aufnahm, zum Welthit.

Dominique Horwitzruft an diesem intimen Abend die wunderbaren Melodien und Texte Gainsbourgs in Erinnerung und erzählt aus der ebenso bewegten wie bewegenden Lebensgeschichte des Ausnahmekünstlers. Begleitet wird die Exkursion von einer exzellenten vierköpfigen Liveband.

Hier ein paar Berichte von der Premiere am 22. Oktober 2018 :

Standing Ovations für Horwitz und Band

„Unglaubliche Performance.“– Schwäbische Zeitung, Lindau

„Horwitz (…) vertraute ganz und gar seiner fesselnden Bühnenpräsenz, die durch Konzentration auf das Wesentliche größtmögliche Intimität erreichte.“– Die Rheinpfalz, Landau

„Horwitz erweist sich (…) als ausgezeichneter Sänger.“– Schwäbische Zeitung, Lindau

Die Premiere von „Je t’aime…“ in Landau war ein voller Erfolg und wurde mit stehenden Ovationen gefeiert. Auch die Besucher der zweiten Vorstellung in Lindau blieben nicht auf ihren Stühlen sitzen. Begleitet von einer grandiosen vierköpfigen Band, blickt Dominique Horwitz als Serge Gainsbourg und dessen böses Alter Ego „Gainsbarre“ auf das von Skandalen und Provokationen geprägte Leben des französischen Chansonniers, Schauspielers und Komponisten zurück. Er singt rund 20 von Gainsbourgs großen Chansons und beleuchtet die vielen aufregenden Momente im Leben des bis heute größten Popstars Frankreichs.

Karten sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Straße 10 A, Brilon, Telefon 02961 96990 oder an der Abendkasse erhältlich.

Freitag, 30. November 2018 · 20.00 Uhr · Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Quelle: Besucherring Brilon e.V.

