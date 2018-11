Bund fördert innovative Modellprojekte im Tourismus

Brilon-Totallokal: Mit 1,5 Millionen Euro fördert der Bund innovative Modellprojekte im Tourismus

brilon-totallokal: Das Bundeswirtschaftsministerium hat dazu das Förderprogramm „LIFT“ zur Leistungssteigerung und Innovationsförderung im Tourismus aufgelegt. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen sollen dadurch gestärkt werden.

Dazu erklärt der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete, Dirk Wiese: „Innovative Projekte und wegweisende Konzepte der Tourismuswirtschaft sowie touristischer Institutionen können mit dem Programm ‚LIFT‘ gefördert werden und bundesweit Vorbildcharakter entfalten“.

Die fortschreitende Digitalisierung führt zu einer Veränderung touristischer Angebote, die Internationalisierung im Tourismus nimmt zu. Zugleich leistet der Tourismus einen wichtigen Beitrag für lebenswerte Regionen. Das Förderprogramm nimmt genau diese Themen verstärkt in den Fokus. Über das Kompetenzzentrum Tourismus sollen neue Ideen im Deutschlandtourismus vorangetrieben werden.

„Es kommt darauf an, jetzt die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen, damit der Tourismus in den kommenden Jahren starker Wirtschaftsfaktor und Beschäftigungsmotor bleiben und Deutschland weiter als attraktives Reiseziel im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Dafür müssen die vorhandenen Potenziale im Tourismus noch stärker und nachhaltig ausgeschöpft werden. Dazu bringt sich die SPD-Bundestagsfraktion intensiv in den Prozess der Erarbeitung einer Nationalen Tourismusstrategie ein“, so Wiese.

Quelle: Irmgard Sander, Wahlkreissekretärin

