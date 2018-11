Gebührenfreies Parken an Samstagen im Advent

Brilon-Totallokal: Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Parkregelung auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen (Parkuhren und Parkscheinautomaten) in der Briloner Innenstadt in der Adventszeit geändert

brilon-totallokal: Ab dem 1. Dezember kann an den Adventssamstagen im Bereich von Parkscheinautomaten und Parkuhren, also auch auf Volksbank‑ und Sparkassenparkplätzen, gebührenfrei geparkt werden. Die Regelung gilt auf allen gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Briloner Innenstadt mit Ausnahme des privat bewirtschafteten »Woolworth-Parkplatzes« am Raiffeisenweg. Von montags bis freitags werden allerdings weiterhin Gebühren fällig. Eine Parkscheibe muss nicht ausgelegt werden. Die Parkdauer ist zeitlich nicht beschränkt.

Werden die Parkplätze allerdings mit Parkscheibe bewirtschaftet, ist diese auszulegen. Diese Regelung wird nicht geändert.

In Abstimmung mit der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und der Sparkasse Hochsauerland soll so auch in diesem Jahr zur Vorweihnachtszeit dieser besondere Service angeboten werden. Die Anwohner der betroffenen Straßen sowie die Bediensteten der Geschäfte werden gebeten, die Stellplätze an Samstagen nicht zu belegen. Durch kostenloses Parken direkt an der Fußgängerzone soll die Innenstadt belebt werden. Letztendlich werden dann auch alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt davon profitieren. Es wird insoweit an das Verständnis der Anwohner und der Beschäftigten der anliegenden Geschäfte und Büros appelliert.

