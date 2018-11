Lokomedyshow mit Tobias Rentzsch

Brilon-Totallokal: Brilons beste Stand-Up-Comedy Show im Kolpinghaus

brilon-totallokal: Gleich vier Comedians geben sich am Freitag, 15. Februar 2019 bei der Stand-Up-Comedy Show im Briloner Kolpinghaus die Klinke in die Hand. Die Veranstaltung nennt sich LoKomedy und wird von LOK Event und der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten präsentiert. Comedian Tobias Rentzsch wird an diesem Abend mit viel Witz und Humor durch den Abend führen. Seine diesjährigen Gäste Jaqueline Feldmann, Cüneyt Akan, Tobi Freudenthal und Thomas Schmidt werden in Brilon ihr Bestes geben, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Der Einlass startet ab 19 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr. Tickets können im Vorverkauf in der Volksbank in Brilon und über Eventim (zzgl. Vorverkaufsgebühr) für 12,50 Euro erworben werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Ein freundliches Auftreten und ein verschmitztes Lächeln – doch der erste Eindruck ist nur die halbe Wahrheit: Tobias Rentzsch hat es faustdick hinter den Ohren! Spätestens, wenn er die Bühne betritt, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Der noch sehr junge Stand Up-Comedian macht vor kaum einem Thema Halt – erzählt aus seinem Alltag, vom Every-Day- Wahnsinn zwischen Männern und Frauen und überrascht sein Publikum auch mit erotisch-pikanten Geschichten hinter vorgehaltener Hand aus seinem Freundeskreis. Schon in der Schule entdeckte der heute in Paderborn lebende Comedian, dass er die Fähigkeit hat, Leute zu begeistern, mitzureißen und zum Lachen zu bringen. „Humor ist für mich, über alles lachen zu können“, sagt Tobias, der neben der Bühne als Schornsteinfeger arbeitet. Setzt er den Zylinder ab, sind Rentzsch’ Markenzeichen auf der Bühne: das rote Cappi und der Einsatz des ganzen Körpers in seinen Nummern. Dabei sieht das Publikum Tobias dann auch schon mal in irrsinnig komischen Situationen und Verrenkungen, die jeder aus seinem eigenen Leben kennt, sie aber niemals zugeben würde.

Auch von den weiteren Gästen ist ein Feuerwerk an Gags und Pointen zu erwarten:

Cüneyt Akan:Wer erleben will, was Empathie bedeutet – muss Cüneyt einfach kennenlernen! Der Deutsch-Türke versteht es, auf charmante und liebenswerte Weise über Familie, Beruf und soziale Probleme zu sprechen. Natürlich immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber Achtung: Wer bei ihm Klischee-Comedy erwartet, hat sich geschnitten. Lassen Sie es sich nicht entgehen, wenn Cüneyt aus Wiesbaden sein Leid zwischen den unterschiedlichen Welten, mit viel Humor aber auch verletzten Gefühlen, auf reizende Weise vorträgt.

Thomas Schmidt hat das, wovon viele Männer und alle Frauen träumen: eine biologische Uhr, die immer nachgeht. Die langsamer tickt als der erbarmungslose Abriss-Kalender an Omis Küchenwand. Ein physiologisches Wunder. Denn Thomas Schmidt sieht jünger aus, als er schon ist, nämlich 31. Sein Dilemma: Er sieht viel jünger aus. Der Kölner Comedian weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt, weniger Bartwuchs zu haben als Flipper. Alltägliche Absurditäten, die er jedoch genüsslich aufsaugt, originell verarbeitet und auf der Bühne mit einer beeindruckenden Gelassenheit für seine Zuhörer präsentiert. Und deshalb entführt er uns in die Tücken und Skurrilitäten seines, unseres Alltags.

Jaqueline Feldmann: „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“ Wer kennt nicht diesen Satz von Goethes Faust? Das dachte sich auch die junge Jacqueline Feldmann aus Lüdenscheid, die sich in ihrem Leben immer wieder mit eigenen Widersprüchen konfrontiert sah. Werde ich lieber Lehrerin oder Musikerin? Tiefseetaucherin oder Chemikerin? Am Ende landete sie beim Finanzamt. Und das war gut so: denn jetzt erzählt uns die wohl jüngste Standup-Komikerin Deutschlands eben diese lustigen Geschichten auf der Bühne!

Tobi Freundenthal: ein Meister des Alltags. Sein Motto: „Jede gute Geschichte verdient es ausgeschmückt zu werden.“ In seinem Stand-up erzählt Tobi meist von scheinbar banalen Erlebnissen aus dem Alltag, aber auch verrückten Phantasien und Geschichten. Mit Hilfe von äußerst ausgefeilter Mimik und Gestik schafft er es sein Publikum mitzureißen und sie in seine Welt mitzunehmen. Ein weiteres Talent sind seine Imitationen (egal ob Mensch, Tier oder Alltagsgegenstand), die durch verschiedenste Dialekte zur Perfektion gebracht werden.

