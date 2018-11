Weihnachten im Schuhkarton im Kindergarten Madfeld

Brilon-Totallokal: Auch in diesem Jahr hat sich der Kindergarten Zwergenland Madfeld an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton beteiligt

brilon-totallokal: In den Wochen zuvor haben wir uns in der Vorbereitung auf St. Martin mit dem Thema Teilen beschäftigt. Die Kinder erkannten, dass man durch das Teilen von Kleidung und Spielzeug andere Kinder glücklich machen kann, wie St. Martin den Bettler glücklich gemacht hat.

Aus diesem Grund haben wir uns auch in diesem Jahr entschlossen, uns an dieser Aktion zu beteiligen und so den Kindern noch einmal das Teilen nahe zu bringen. Gemeinsam mit Petra Kemmerling haben die Kinder Kleidung, Schreibwaren, Kuscheltiere, Hygieneartikel und Süßigkeiten in Kartons gepackt, die sie vorher verziert hatten.

Alle hatten Spaß und es wurde immer wieder thematisiert, dass sie durch das Teilen etwas Gutes tun.

Quelle: Stadt Brilon, Öffentlichkeitsarbeit, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon