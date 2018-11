Ein Abend in der Welt der Aktien

Brilon-Totallokal: Fundierte Einblicke in ausgewählte Unternehmen

brilon-totallokal: Gut 100 Gäste besuchten am Donnerstag Abend das erste INVESTforum der Sparkasse Hochsauerland im Briloner Atrium. In der gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. aus München durchgeführten Veranstaltung erhielten die Teilnehmer interessante Einblicke und Perspektiven der sich präsentierenden Continental AG und Gesco AG. So konnten sich unsere Gäste mit fundierten Informationen aus erster Hand versorgen und den Referenten ihre Fragen stellen.

Wolfgang Weber, Bereichsleiter PrivateBanking, verwies in seiner Begrüßung auf die grundsätzliche Bedeutung der Anlageklasse Aktien und empfahl unter dem Gesichtspunkt einer langfristigen, renditeorientierten Ausrichtung eine Beimischung für ein ausgewogenes Wertpapierdepot. Das Ziel des S-INVESTforums, grundsätzlich das Interesse für Aktieninvestments zu wecken – sei es in Form einer Direktanlage oder eines Investmentfonds – wurde durch die Präsentationen der Referenten umfassend erreicht.

Die Gesco AG als Holdinggesellschaft und Spezialist für Nachfolgefragen im Mittelstand stellte sich als erfolgreiche Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen vor. Oliver Vollbrecht zeichnete in seinem Vortrag ein vollumfängliches Bild der einzelnen Tochter-Gesellschaften mit ihren Zielen und Produkten, die unter dem Dach der Gesco AG eingegliedert sind. Gesco verstehe sich seit 1989 als Partner des Mittelstands und suche aktiv und gezielt lohnenswerte Investments. Auch im Sauerland sei man bereits mit drei Unternehmen erfolgreich fündig geworden. Vorrangiges Ziel der Investments sei die Beibehaltung einer kontinuierlichen, erfolgreichen Weiterführung erworbener Unternehmen, keine Exit-Strategien.

Klaus Paesler von der Continental AG zeichnete ein visionäres Bild der zukünftigen Mobilität und erläuterte wie sich der Konzern mit den einzelnen Divisionen auf die Anforderungen der Zukunft ausrichten wird. Daneben ging er umfassend auf die jetzigen Geschäftsbereiche und deren Entwicklung ein. Conti gehört zu den weltweit größten Zulieferern für die Automobilindustrie. 2017 erzielt der Konzern einen Umsatz von 44,01 Mrd. EUR. Neben dem bekannten Geschäftsfeld Reifen liegen die Schwerpunkte des Konzerns auf Systemen und Komponenten für Antrieb und Fahrwerk sowie Infotainment und Fahrzeugelektronik. 2019 sei der Börsengang der neuen Sparte Powertrain Company geplant.

Auf dem Foto: (v.l.) Oliver Vollbrecht (Gesco AG) Holger Hoppe (Sparkasse Hochsauerland), Klaus Paesler (Continental AG), Wolfgang Weber (Sparkasse Hochsauerland), Christian Retkowski (SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V.) Christoph Macke (Continental AG) und Prof. Dennis Krieg (SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V.)

