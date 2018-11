Gelber Sack oder gelbe Tonne

Brilon-Totallokal: Meinungsumfrage der Stadt Olsberg startet am Montag

brilon-totallokal: Olsberg. Mitmachen erwünscht: Ob Olsberg die gelbe Tonne einführt oder den gelben Sack behält, entscheidet der Rat der Stadt Olsberg in seiner Sitzung am 13. Dezember. Damit diese Entscheidung auch den Interessen der Bürgerinnen und Bürger entspricht, soll im Vorfeld durch eine Umfrage ein Meinungsbild aus der Bürgerschaft eingeholt werden. Über eine repräsentative Umfrage sollen die Bürger kundtun, ob ihnen der Gelbe Sack oder die Gelbe Tonne lieber ist. Ein Wechsel wäre frühestens zum 1. Januar 2020 möglich.

Hintergrund der Umfrage ist zum einen das neue Verpackungsgesetz, das zum 1. Januar 2019 in Kraft tritt und den Städten und Gemeinden ermöglicht, dem Dualen System vor-zugeben, wie Verkaufsverpackungen eingesammelt werden sollen. Zum anderen gab es in den vergangen Jahren immer wieder Kritik an den Gelben Säcken, die sich zum Beispiel an der zu dünnen Qualität, der Zweckentfremdung oder Versorgungsengpässen entzündete.

Der Link zur Umfrage befindet sich auf der Homepage der Stadt unter www.olsberg.de. Mit der einmaligen Registrierung auf dem NRW-Portal im Bürgerservice-Portal „Mein Olsberg“ können alle Olsberger Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren an der Umfrage teil-nehmen. Start ist am Montag, 26. November. Bis Freitag, 7. Dezember, kann abgestimmt werden.

Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann trotzdem mitmachen: Zusätzlich zur Online-Abstimmung besteht auch die Möglichkeit der Abstimmung mittels Stimmzettel im Bür-gerservice der Stadt Olsberg zu den allgemeinen Öffnungszeiten.

Die Abstimmung beschränkt sich auf die Frage, ob in der Stadt Olsberg weiterhin der Gelbe Sack zur Einsammlung der Verkaufsverpackungen eingesetzt werden soll oder ob zukünftig die Verkaufsverpackungen über die Gelbe Tonne eingesammelt werden.

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

