Offener Nachmittag in der Tiertafel Olsberg

Brilon-Totallokal: Aktion „Ein Schuhkarton zu Weihnachten“

brilon-totallokal: Am Mittwoch, dem 28.11.2018 findet in der Tiertafel Olsberg, von 16.00 Uhr- 18.00 Uhr, ein offener Nachmittag statt! Bei Waffeln und heissen Getränken, besteht die Möglichkeit, sich über die Arbeit der Strunzertaler Pfoten e. V. zu Informieren, die das Profekt „Futterterrine“ vor mehr als 2 Jahren ins Leben gerufen haben.Gegen eine Spende, kann man gut erhaltene Second hand Artikel für 4- Beiner erhalten.

Ausserdem ist dies der Abgabetermin für die Aktion „Ein Schuhkarton zu Weihnachten“ für unsere Kunden. Hundemäntel und Decken für obdachlose Menschen werden hier ebenfalls angenommen.

Wir freuen uns auf euch!

(Inhalt der Kartons im Wert von 5 € bis 10 €, bitte für die 2- Beiner: z.B. haltbare Lebensmittel, Süssigkeiten, Gebäck, Hygieneartikel)

Die Kartons, die übrig bleiben, werden an bedürftige Menschen weiter gegeben!

Tiertafel Olsberg, Banhofstr. 10. Tel. 0160/6657570 ab 14 Uhr, www. tiertafel-olsberg.npage.de

Quelle: Martina Eickwinkel

